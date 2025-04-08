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憂紡織、水五金因關稅雪上加霜 王惠美盼中央掌握細節

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美昨晚在8縣市首長因應美國調漲關稅線上會議中， 建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策，並輔導產業轉型升級，化解危機。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美昨晚在8縣市首長因應美國調漲關稅線上會議中， 建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策，並輔導產業轉型升級，化解危機。圖／縣府提供

美國總統川普將對台灣徵收32%對等關稅，彰化縣以傳統產業為主，首當其衝，彰化縣長王惠美昨晚在8縣市首長因應美國調漲關稅線上會議中，建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策，並輔導產業轉型升級，化解危機。

川普此一徵收對等關稅的具體辦法，仍不明朗，但已引起原本就經營困難的紡織及水五金等廠商，憂心是雪上加霜，未來即可能面臨縮減人力，甚至關廠命運，紛紛要求政府與美方交涉，減輕衝擊。

彰化縣長王惠美在「中台灣區域治理平台」的視訊會議中指出，昨天向財政部和經濟部了解狀況，卻發現兩部會的說法有所出入，若中央單位對加徵關稅的細節都未能釐清，業者將如何擬定應對策略，在全球競爭激烈的當下，時效至關重要，用兵貴在神速，一刻都不能等才是致勝之道。

王惠美說，4月4日一早聽到美國加徵關稅的消息，非常憂心彰化產業將面臨嚴重衝擊，立即指示經綠處等相關單位了解產業狀況，並著手研擬輔導方案，同時也與相關產業負責人聯繫掌握第一手資訊，其中水五金產業是彰化受影響最嚴重的產業，部分廠商已經被客戶要求吸收一半關稅，甚至面臨暫停出貨的困境。

王惠美指出，連日股市大跌，當前是全球經濟最嚴峻的時刻，卻也是台灣經濟轉型升級的重要契機，應不分黨派，攜手合作，從輔導產業轉型升級、勞工就業與技能培訓、開拓市場等多方面著手，讓台灣能重新整裝出發，化危機為轉機，也呼籲中央應更加警覺勤勉，讓各界盡速了解這次加徵關稅的全貌，政府與民眾才能齊心協力，化解危機。

彰化縣長王惠美昨晚在8縣市首長因應美國調漲關稅線上會議中， 建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策，並輔導產業轉型升級，化解危機。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美昨晚在8縣市首長因應美國調漲關稅線上會議中， 建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策，並輔導產業轉型升級，化解危機。圖／縣府提供
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彰化縣長王惠美昨晚在8縣市首長因應美國調漲關稅線上會議中， 建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策，並輔導產業轉型升級，化解危機。圖／縣府提供

川普 關稅

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