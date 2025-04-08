美國高關稅打擊 花蓮石材業者訂單15%遭暫緩
美國總統川普宣布對台灣課徵高達32%關稅，花蓮縣政府展開訪查，發現石材訂單有15％受到影響，對在地廠商影響巨大，呼籲中央正視系統性風險，提前部署因應策略。花蓮縣議員魏嘉賢也關心石材產業，希望中央積極與美方協商、提供財務與技術支持等，協助企業度過難關。
花蓮縣以豐富的石材資源聞名，擁有大理石、蛇紋石、白雲石等多種礦產，有「大理石王國」之稱。根據縣府統計，2021年非金屬礦物製品製造業（主要為石材產業）生產總額約為209億元，占全縣生產總額11.3％，在全國該產業中占比5.3％。
石材產業是花蓮的代表性產業，花蓮縣政府表示，面對美國對台關稅暴增與內需市場消費信心下滑的雙重打擊，已有部分業者國內訂單遭暫緩，初估影響達15%。縣長徐榛蔚指示縣府團隊，立即啟動石材產業訪談，赴美崙工業區及光華光業區掌握實際困境並尋求對策。
台灣區石礦製品同業公會理事長黃建堯指出，石材屬於建築業末端工序，面對突如其來的關稅衝擊，須審慎觀察台美間後續談判發展。強調在中美貿易競爭背景下，留意整體市場變動所帶來的長期挑戰與機會。還有業者透露，訂單全部重新報價，沒人敢下單，認為客戶至少要觀望半年才有訂單。
縣府說明，根據財政部關港貿單一窗口網統計資料，台灣石材外銷主要為美國及中國大陸，花蓮縣又是石材產業大宗，原先美國石材相關製品關稅不到5%，此次恐調升至32%，對花蓮在地廠商衝擊甚鉅。且因關稅壁壘導致全球消費趨於保守，全球市場方面也未能倖免，連帶影響亞洲區域需求與價格競爭。
魏嘉賢指出，石材產業是花蓮的重要經濟支柱，提供超過3000個就業機會，此次美國高關稅將直接削弱花蓮石材在美國市場的競爭力，導致訂單減少，進而影響地方經濟和就業。
他呼籲中央政府主動與美國展開對話，爭取降低或豁免對花蓮石材等關鍵產業的關稅，減輕企業負擔，並協助石材業者開拓其他國際市場，降低對單一市場的依賴並分散風險，確保地方經濟與民生的穩定。
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