應對川普高關稅 外交部：隨時可與美談判

外交部發言人蕭光偉今在例行記者會表示，針對近日美國對我加徵關稅造成的影響，外交部將持續配合行政院及相關部會加強對美溝通；政府將準備各種方案，只要確定對美談判的時間和方式，隨時可談。

美國總統川普於美東時間2日下午宣布「對等關稅」，其中對台灣開徵32%關稅。

蕭光偉表示，賴清德總統和行政院長卓榮泰都有對外說明，外交部將持續配合行政院及相關部會，加強對美溝通工作，並強化與各國經貿關係。

蕭光偉指出，白宮對外表示台灣已與美國建立聯繫，賴總統已經指示透過談判來爭取改善，由行政院正副院長領導的談判團隊進行；他說，無論是降低關稅、採購投資，或是處理美方關心的非關稅貿易障礙，政府將準備各種方案，只要確定時間和方式，隨時可與美方談判。

此外，蕭光偉表示，我駐南非代表處依然正常對外運作，他呼籲南非政府與台灣就未來雙邊關係的法律架構談判展開談判，在此之前切勿破壞兩國在1997年達成的協議。

南非政府去年秋天要求台灣駐處搬離其首都普利托利亞，今年1月再度致函要求台灣駐南非代表處於3月底前完成搬遷；我外交部表示，台灣與南非政府正就修改雙邊關係法律架構的可能內容交換意見，台灣已針對正式談判地點、時間、代表團組成與協議簽署方式等細節，促南非速與台討論。雙方協商迄今沒有達成共識。