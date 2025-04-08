「就讓子彈飛一下！」 鍾東錦：業者說川普撐不了多久

美國總統川普引發全球關稅戰，苗栗縣長鍾東錦上午表示他問過許多業者，都認為川普「撐不了多久」，昨晚台中市長盧秀燕緊急邀中部八縣市首長進行視訊會議，許多縣市首長都憂心忡忡，但苗栗受影響的程度較低，「讓子彈飛一下也沒有什麼關係」。

鍾東錦說，苗栗還好沒有什麼大企業的產品銷美，他問了縣內幾家業者，也認為「問題不大」，當然縣府希望將傷害降到最低，川普到底有什麼目的，現在大家也搞不清楚，他覺得「讓子彈飛一下」也沒有什麼關係。

鍾東錦說，他針對關稅戰瞭解了一下，因縣內有裕隆汽車大廠，還有不少汽車零組件工廠，如果台灣跟美國談判並降關稅，當然會有影響，包括裕隆和鴻海的電動車生產，一旦受關稅戰影響而產量降低，縣內汽車相關行業的員工福利也會受衝擊。

他說，另外長春化工也有一些化工產品銷美，他探詢過長春，還好金額不大，僅約30億元，因此對長春化工的影響並不嚴重，他也問了粉末治金大廠保來得，廠方表示目前銷美的「燃料電池」是免關稅的，產品因具特殊性，還是可以突破關稅戰的大關。