關稅海嘯基隆廠商供應鏈準備放無薪假 謝國樑籲中央紓困

因應川普關稅海嘯，基隆市長謝國樑今天與大武崙、六堵工業區等廠商座談，有業者表示產能將大受影響將減少，憂心未來可能會放無薪假，已有業者在準備。謝國樑向中央喊話，「對美業務受影響的企業，政府必須考慮協助和紓困。」中央和地方一起攜手，撥預算協助企業度過難關。

南京資訊股份有限公司董事長吳宗寶說，有些廠商的供應鏈員工已經在特休，有的業者已準備打算放無薪假，關稅不只是出口美國會受影響，出口到全世界都會受影響。

謝國樑說，今天主要了解基隆相關企業尤其大武崙、六堵工業區廠商針對關稅的衝擊，希望給予輔導和協助，明天基北北桃首長會碰面研商，他和台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政會談後「會有一致的聲明和作法」。

謝國樑表示，每個廠商產品不同，對美國的依賴不同，對美國市場依賴度較高的是重要區，今天聽取業者的心聲，地方政府可以在稅賦上協助；如果導致企業未來有縮減人力的問題，是否會有無薪假的問題，市府也會來協助。

謝國樑說，假如企業產能受到衝擊、員工就業會受到影響，可能會放無薪假，政府可以直接幫助紓困，業者的心聲明天會反映給明天的北北基桃溝通平台，「再持續下去的話，對美業務受影響的企業，政府必須考慮協助和紓困。」

謝國樑表示，會持續和業者座談，了解每一段時間的需求，中央和地方要攜手提出具體協助計畫，包括預算的撥款，會反映給經濟部，及透過立委林沛祥反映給中央，中央要來做，地方財政可以做到一部分也會來做。

謝國樑說，這是一次最好的機會，中央和地方不分朝野，一起幫助企業度過難關。