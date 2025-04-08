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外交官也上防災課！董建宏：打造更有韌性的安全環境

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部次長董建宏致贈紀念品予波蘭臺北辦事處副處長Łukasz Weremiuk。內政部提供
內政部次長董建宏致贈紀念品予波蘭臺北辦事處副處長Łukasz Weremiuk。內政部提供

為提升駐台各國館處及國際組織的防災應變力，波蘭臺北辦事處主動出擊，8日與內政部消防署攜手舉辦「2025年駐台館處基礎防災與救護訓練」。該訓練不僅是國際間的一次防災合作示範，更是場外交與實務結合的現場實戰，共吸引來自20個國家、共35位駐台外交人員參與，包括歐盟、美國、加拿大、英國、澳洲等代表，場面熱絡。

內政部次長董建宏到場致詞時強調，台灣身處地震與颱風高風險區域，「災害不分國界，防災需要團隊合作」，代為傳達內政部長劉世芳的高度重視，表示這場訓練不僅是分享經驗，更是深化國際夥伴合作、強化彼此韌性的重要契機。

訓練課程設計扎實，理論與實作並重。首先由國家災害防救科技中心李維森主任秘書、銘傳大學王价巨教授及師大洪維忼講師，解析台灣常見的天然災害風險、防災體系運作模式，以及民眾如何掌握災害資訊、進行家庭防災準備。

實務部分則邀請到高雄中和紀念醫院陳昭文醫師親自帶領急救課程，包括心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟去顫器（AED）操作、創傷止血與傷患搬運技巧等，讓各國代表親手操作、實戰演練，學會關鍵時刻的「救命三寶」，展現高度投入。

「波蘭身為現任歐盟理事會主席國，對全球防災與人道救援責無旁貸。」董建宏還說，這場訓練正是台灣與歐盟、防災國際夥伴合作的一大實證，未來也期待持續攜手，面對不可預測的災難挑戰，共同打造一個更安全、更有韌性的國際環境。

消防署署長蕭煥章也說，台灣將持續強化與各國在災害管理領域的合作，推動防災全球化，為人民安全打造一張更緊密的國際防護網。

川普 關稅

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