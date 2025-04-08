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9面向20措施救產業 行政院公布諮詢專線

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普宣布對等關稅政策，衝擊各行各業，行政院推出「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案，行政院發言人臉書公布啟動各部會諮詢專線。圖／行政院發言人粉專
美國總統川普宣布對等關稅政策，衝擊各行各業，行政院推出「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案，行政院發言人臉書公布啟動各部會諮詢專線。圖／行政院發言人粉專

美國總統川普宣布對等關稅政策，對台灣徵收32%關稅，衝擊各行各業，行政院推出「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案，行政院發言人臉書今天公布啟動各部會諮詢專線。其中工業六大面向諮詢專線：0800-056-476；農業三大面向諮詢專線：0800-528-989

行政院指出，政府推出9大面向、20巷措施，針對工業6大面向，包括金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場及安定就業。針對農業則涵蓋金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等3大面向。

行政院發言人粉專強調，因應美國關稅供應鏈支持方案，行政院已啟動應變機制，協助企業、勞工與農漁民減輕衝擊，全力穩定國家經濟及產業發展。

川普 關稅

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