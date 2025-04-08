9面向20措施救產業 行政院公布諮詢專線

美國關稅風暴牽動全球經濟，卓榮泰昨（7日）下午邀集朝野各黨團至政院，針對關稅衝擊如何因應進行商討。不過，民進黨立院黨團總召柯建銘不滿座位安排，認為自己沒有坐在卓榮泰旁邊，卻是國民黨立院黨團總召傅崐萁坐卓榮泰隔壁，一度表示不願開會；會後受訪時，還稱川普搞全世界大罷免，台灣當然與美國站在一起，要罷免共產主義，「到最後世界兩個最強的國家，就是美國和台灣」，而柯建銘在會議中一連串「驚句」也讓網友看傻。

2025-04-08 11:59