關稅大刀砍台灣 蔣萬安5協助：一定不能讓中小企看得到吃不到

川普祭出高關稅，全台許多產業重創，北市長蔣萬安今市政會議提出市府五點策略，以因應企業恐遭受嚴重衝擊，及可能發生的輪休、無薪假等。包括建立中小企業產業需求意見整合平台、資金協助方案；弱勢勞工族群協助及企業拓展多元市場等。

蔣萬安也特別提醒局處，關於補助方案等門檻，一定不能讓中小企業「看得到、吃不到」。

面對這場關稅大戰，蔣萬安坦言，儘管地方政府權責有限，但台北市要從自身做起，五點策略包括建立中小企業需求意見整合平台提供一站式資訊；產業局持續改善中小企業體質，提供企業資金協助方案、提供中小企業數位轉型、淨零碳排轉型輔導措施，並針對有資金需求的中小企業，提供貸款融資或補貼、延長貸款還款期限等資金協助措施。

第三，蔣萬安也指示勞動局，提供弱勢勞工族群協助方案：對於勞工可能放無薪假及可能的大量解雇，協助入場輔導及提供各項諮詢，並持續與各產業及中小企業交換意見，必要時啟動「短期上工方案」。

第四，產業局協助企業拓展多元市場，投入更多資源協助企業擴大海外參展拓銷補助計畫，包括提高補助額度、降低補助申請限制等方式，或辦理海外市場拓銷活動團，以協助企業分散市場風險。

蔣萬安也說，他在聽取公協會心聲時，有一個很好想法：政府可以跟公協會合作辦理美國商品展示會，擴大對美採購，爭取更大談判籌碼；也要運用台北市與美國12個姊妹市既有的連結，和歡迎台灣企業赴美設廠的各州政府合作，扮演溝通橋樑，協助企業赴美設廠。更要主動加大力度，邀請美國代表性公司來台北投資，他們也將成為在美為台灣遊說的友好力量。

美國的「對等關稅」是否會成為一個長期的政策，蔣萬安說，現在還無法判斷，因此市府要讓企業保留住現有勞動力與生產力。在這段時間，期望政府與美國之間談判，能夠爭取到對台灣最有利的結果，市府也要為企業開拓其他出口市場，爭取更多的時間。最重要是，「我們一定要放下對立與撕裂，團結一致，共赴國難」。