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指朝野共商國是淪脫口秀 國民黨：柯建銘是麻煩製造者

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰昨天下午邀立院朝野黨團赴政院共商國是。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰昨天下午邀立院朝野黨團赴政院共商國是。圖／聯合報系資料照片

面對美國總統川普對台祭出32％重稅，行政院長卓榮泰邀請朝野3黨會商國政。國民黨表示，原意是要凝聚共識、解決問題，結果整場會議，卻被民進黨立院黨團總召柯建銘搞成一場鬧劇，讓朝野會談關稅竟成廢話脫口秀，柯建銘就是麻煩製造者。

國民黨表示，對於柯建銘的胡言亂語，全國人民並不奇怪，奇怪的是民進黨作為執政黨，理應爭取寶貴時間，加強會議效率，因為當關稅重擊一分一秒接近，股市也面臨大跌，民進黨可以縱容柯建銘裝神弄鬼，外面的中小企業與股民卻心在滴血。

國民黨指出，整場會議約2小時15分鐘落幕，會議開始前，柯建銘先上演「搶位子大戰」；會議正式進行後，柯建銘一人講了整整40分鐘，不但滿場空話、通篇離題，還語出驚人，包括「川普在搞全球大罷免」、「你們要阻止大罷免，我們不可能同意」、「廠商自己要避險」，重要的關稅國政會議變成廢話大會，柯建銘只想要大罷免，根本沒想救台灣，請問民進黨到底有沒有打算面對現實？

國民黨表示，現在全球超過50國搶著要跟川普對話，而賴清德政府卻連怎麼談、要談什麼都不敢讓人民知道，只說適時再告知。當全世界都在警覺變局、備戰經濟挑戰時，民進黨卻還沉迷在內鬥與意識形態之中，大惡罷、貼紅條、演鬧劇，卻拿不出任何產業對策以及國際談判準備。

國民黨呼籲，關稅核彈已經引爆，民進黨卻還沉迷內鬥、沉醉自己製造的亡國感劇本，這不是執政，這是鬧劇。

川普 關稅

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