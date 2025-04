面對關稅戰 蔣萬安引川普名言幫盤點These are our cards

高關稅產業重創,北市長蔣萬安今市政會議提四點因應,並舉新加坡總理黃循財面對關稅戰時的因應,向賴清德總統喊話「就該提前部署、就該第一時間站出來向國人說明,並清楚誠實告訴大家:將面臨什麼困難、如何應對,未雨綢繆,不是只亡羊補牢。」

昨天赴內科、商業公會等聽取企業心聲後,蔣萬安今市政會議表示,台灣是出口導向國家,美國關稅政策對我們的衝擊,遠遠超過大多數國家。現在是各國的領導人展現領導能力時刻,「領導人必須指出方向,拿出對策,團結國家」。

蔣萬安今也提出的四點因應,包括第一:要關注勞動權益,才是真正「苦民所苦」;第二,也幫中央點出 「These are our cards(籌碼)」;第三,至少要爭取區域性公平競爭條件;還有地方政府權責有限,但是台北要從自身做起。

由於先前川普與烏克蘭總統澤倫斯基會面時,曾對著澤倫斯基說「You don’t have the cards你處於不利的地位」。蔣萬安今說,「我們要為中央點出 These are our cards(籌碼)」,儘管關稅與經貿談判是中央職權,但他期盼政府能夠為台灣談到最有利條件。現在討論大家聚焦在商品貿易逆差,但事實上台灣向美國購買非常多服務,卻沒有在目前美國高關稅的計算公式當中。

蔣舉例,包括台灣民眾及機構投資者購買許多美國的金融服務、雲端服務、金融商品或是金融資產,包括軟體授權、社群廣告等,這些都是很實際對美的採購。另一方面,台灣也是美國國債前十大持有國之一,顯示台灣與美國經濟的深度連線。

另外,台灣在全球半導體供應鏈當中具有無可取代的角色,更是美國高科技產業最重要的戰略合作伙伴之一。這個戰略意義對雙方而言都很重要,而這些都沒有納入美國關稅換算公式中的直接消費投資以及互惠關係,但都是台灣在談判中可以主張的籌碼與底氣。

蔣萬安也呼籲中央,在與台灣主要出口競爭國日本、韓國、東南亞等國比較的框架之下,至少要爭取區域性公平競爭條件,不能讓台灣獨漏、獨自背負高關稅。

另外,蔣說,有第一線的廠商告訴他,希望能夠和供應鏈夥伴,比如東南亞國家的廠商,在美國合作建立組裝廠,就近供應美國需求;也有業者要刺激消費、擴大內需市場,我們也希望中央能夠聽到地方的心聲。蔣也再向賴清德總統喊話,「領導人必須指出方向,拿出對策,團結國家」。

蔣說,新加坡總理黃循財第一時間因應關稅議題的發言,讓他看見為政者的職責,他認為就該提前部署、就該第一時間站出來向國人說明、並且清楚誠實地告訴大家:「我們將會面臨什麼困難,要如何應對。」他也認同桃園市張善政市長的建議,中央應該將2024年超徵的5283億元稅收,重點用在對企業界的緊急紓困,尤其是在穩定勞工就業權益的部分。昨天他也公開講,團結是目前唯一的正道。