呼應盧秀燕速過880億訴求 黃健豪盼政院快規畫並說明

美國總統川普對等關稅引發各界憂心，台中市長盧秀燕籲立法院不分朝野通過880億救急方案。國民黨立委黃健豪呼應盧看法，但也憂心目前仍未看到行政院提出方案的細節版本，盼政院能盡速規畫並說明，讓大家清楚知道哪些產業哪些情況能納入救急方案，共度這次難關。

面對美國高關稅大刀，盧秀燕昨宣布6大對策，也呼籲中央一年內不要抽緊銀根、檢討美國以外市場的關稅，加強經貿往來，立法院也要不分朝野盡速通過880億元協助方案。

黃健豪表示，他完全認同與支持盧秀燕對880億救急方案的呼籲，但目前尚未看到行政院方案的細節版本，希望行政院能盡速完成規畫，來立法院向國人說明880億元有哪些內容。

黃健豪指出，談判時程可能會延續半年至一年時間，這段期間台灣的企業必須要能先存活下去，盧秀燕就特別提醒到，企業這期間不能被抽銀根，尤其是公股銀行的配合，是否也是880億元救急方案中的一環？

黃健豪提到，台中有許多機械工業、工具機、手工具、自行車等產業，是輸美貿易的大宗，也關乎許多基層民眾的生計，是否都能納入880億元方案的救急產業？呼籲行政院這次880億元救急方案，能讓這些產業多支撐下去，共度這次難關。