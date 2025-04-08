將派團隊赴美談判 卓揆：尚未打算救市

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「面對台股大跌，目前沒有預定要國安基金進場救市！」行政院長卓榮泰8日於立法院備詢前，被問到股市相關措施時如此回應。針對外界關注對美貿易談判進度，他也僅指出，絕對有完善的計畫與適當的人選，與美進行正面交涉，但相關內容只能在談判時跟美方說，盼給行政團隊多一點時間。

不鬆口國安基金

卓榮泰在備詢前受訪時，被問到台股7日重挫超過兩千點，行政團隊會出招讓國人安心嗎？是否認為國安基金該進場護盤？他回答說，行政院跟金管會、央行，在事先都做了很多情勢的分析，8日相關部會也有依據7日936檔股票進行禁止平盤下放空的管制措施，盼穩定市場信心。

「美股有持續的往比較正面方向在進展，盼台灣的基本面經濟體質能夠良好！」卓榮泰強調，國安基金都不是政府一、兩句話就可以決定的，必須在專業、時間等等的考量下，政府會善盡管理員的知識、責任，在對全民有交代的、適當的時機，做正確的判斷，但目前沒有做任何預定的行為。

澄清都有進行溝通

媒體詢問對美談判進度，是否朝「零關稅」方向談判？是否會邀請前總統蔡英文領軍赴美談判？而行政院副院長鄭麗君領軍的農工採購團何時去？卓榮泰僅表示， 目前只能說，在跟美國政府要求能夠談判的眾多國家當中，台灣當然是其中的一個，會選擇適當的時間，用詳細的內容提出以總統對談判的構想。

但卓榮泰也坦言，內容到目前為止，只能在談判的過程當中來向對方公開的表示，所以現在談判的時機、談判的內容到現在還沒有辦法向外界來做說明。他對外喊話表示，請大家相信相關溝通與研擬方案都有持續進行。希望大家給行政團隊多一點的時間，絕對有完善的計畫與人選，可以進行正面的交涉。

【更多精采內容，詳見 】