柯建銘冗長發言 王鴻薇曝：卓榮泰也聽不下去

針對美國對台實施32%的對等關稅，行政院長卓榮泰昨邀立法院朝野黨團共商國是。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，昨天民進黨立院黨團總召柯建銘冗長發言，連卓榮泰都聽不下去說：「歷史的事情已經無法改變，柯總召，大家都很忙」，可見連卓也都已經受不了。

王鴻薇今天在立法院受訪時還原昨天會議內容，指柯建銘昨天還在冗長發言，長篇大論，稱美國總統川普在搞全球的大罷免，是不是想罷免想瘋了？後來又在講古，連卓榮泰都聽不下去說：「歷史的事情已經無法改變，柯總召，大家都很忙」，可見連卓都已經受不了。

王鴻薇說，但柯建銘還是滔滔不絕，發言不倫不類，「柯建銘你是不是累了，民進黨是不是要好好想想，他們的總召再這樣胡搞瞎搞下去，真的能解決問題嗎？」

對於民進黨團今天持續占領議場，王鴻薇說，昨天在行政院有特別提到，面臨這樣的變局，朝野之間應該捐棄所有成見，不要再搞對抗、對立，大家共同顧全大局、解決難題，但這需要一個正常的國會，該開會的時候就開會，結果柯建銘又在講一些有的沒的，果不其然今天又繼續丟人現眼，在面臨這麼大的變局之下，當家鬧事，執政黨團繼續杯葛議事，全體國人都看在眼裡，不曉得民進黨還要鬧多久？

至於立法院長韓國瑜今日下午將召集朝野協商，討論卓榮泰對美國關稅政策進行專案報告等事宜。王鴻薇表示，昨天赴行政院協商時，卓榮泰也欣然同意願意到立法院報告爭取支持，今天柯建銘不會再繼續胡鬧的話，卓榮泰赴立法院專案報告，應該就是朝野共識。