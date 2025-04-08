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新竹科技產業面臨高額關稅挑戰 楊文科：嚴峻的時刻

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科今天語重心長的表示，他認為這會是一場持久戰，「這是嚴峻的時刻」，他也請各局處「能做的都做」，例如獎勵廠商到海外參展、招商，分散市場等。記者郭政芬／攝影
楊文科今天語重心長的表示，他認為這會是一場持久戰，「這是嚴峻的時刻」，他也請各局處「能做的都做」，例如獎勵廠商到海外參展、招商，分散市場等。記者郭政芬／攝影

美國對台課徵高額關稅，新竹縣主要產業有83%集中於製造與建設業，其中716家企業將受到新關稅政策的直接影響，新竹縣長楊文科今天一早於主管會報中，請各單位提出對產業的衝擊及因應對策，縣府也緊急製妥問卷已發函給各企業，兩天後將回收問卷，了解產業需求。

楊文科今天語重心長的表示，他認為這會是一場持久戰，「這是嚴峻的時刻」，他也請各局處「能做的都做」，例如獎勵廠商到海外參展、招商，分散市場，並鼓勵創新研發及積極行銷，類似SBIR方式擴大補助金額。

他表示，中部是高科技與農業重鎮，地方政府會盡最大努力，向中央反映地方心聲。包含補助廠商到海外參展、招商，分散市場。編列預算補助創新研發，鼓勵廠商研發獨特產品。此外，廠商也期盼中央盡速與美國重啟談判。若能與美國簽訂FTA自由貿易協定，能避免關稅且有綠色通道，這也是一線生機，期盼中央有法律顧問團能好好研究，讓廠商能依序來辦理。

新竹縣政府產發處長陳偉志評估，112年新竹縣的產值為1.8168兆，占全國的8.89%，其中電子零組件(含半導體相關產業)約1.05兆，光電資通訊及電腦周邊產業約3020億，精密機械約755億。而台灣作為出口導向的經濟體，這波關稅調整預估將影響新竹縣716家廠商，至於影響的程度與各公司出口到美國比例多寡有關。

對此，工策會總幹事徐元棟補充，目前製妥問卷已發函給各企業，周四下午會回收問卷，了解產業需求。工策會近日亦聯繫縣轄內中小企業，產商也反映希望政府向美方多做調降關稅等手段，並舉辦行政院所提880億補助說明會，讓業界更了解具體作法。據他了解，已有廠商與美國代理商協調「暫時不出貨」，還有廠商搶先向銀行貸款，避免未來有資金周轉等問題。

陳偉志也表示，新竹縣主要產業83%是製造、建設，這次關稅政策影響竹縣產業，受影響程度高的產業為電子零組件與資訊設備產業、機械與自動化設備製造業、上游電子材料與關鍵零件，至於半導體晶圓代工因目前尚未納入加稅清單，影響程度較低，但若貿易戰升級、或美國對特定類別（如 AI 晶片）課稅，未來也可能有風險。

他也提出對策，於地方政府層面，建議提供財務支持及地租減免支持等，例如持續推動中小企業圓夢貸款、研議產業用地租金減免或展延等，以及協助拓展市場、推動產業升級，另外也呼應總統因應對等關稅策略，解決企業發展所需的水、電、土地、人力、人才等資源，期望加入大矽谷台知及科三計畫的審查。

川普 關稅

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