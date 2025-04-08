綠委喊救股市卻杯葛議事 黃國昌怒嗆不顧人民生計

針對民進黨立委持續占領主席台，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院長卓榮泰同意就美國新關稅政策進行專案報告，結果執政黨又在杯葛議事進行，請問是在玩什麼兩面手法，百工百業都在等待政府提出因應對策，民進黨卻不顧人民生計執意癱瘓國會。

美國總統川普對台課徵32%關稅，行政院長卓榮泰昨天邀請朝野立委共同會商，行政部門同意就到立法院進行專案報告。立法院長韓國瑜預計今天下午召集黨團協商，研商美國關稅政策專案報告、警察人員人事條例覆議案、國民黨兩公投案議事程序相關事宜。

黃國昌稍早在臉書發文指出，民進黨團今天再次阻攔立法院會，派出立委吳秉叡霸占主席台，同時鎖上主席台後方的門，不讓行政院官員列席，也不讓韓國瑜主持會議，執政黨再度癱瘓議事，「坦白說，我真的看不懂民進黨在胡鬧什麼。」

黃國昌說，卓榮泰邀請朝野黨團共商國是，民眾黨團也在會中清楚表達，希望針對美國新關稅政策進行專案報告，當場獲得行政部門同意，執政的民進黨團帶頭反對，今天又在議場擺上大布條，說要拯救股市卻又杯葛議事進行，請問是在玩什麼兩面手法。

黃國昌也說，根據行政院昨天提供的會議資料，請求立法院盡速通過「產業創新條例」以提供租稅優惠，民眾黨團今天也正式提出討論事項，第一案是邀請卓榮泰進行專案報告，第二案就是行政院要求的產創條例，本來可以在院會完成三讀，沒想到民進黨立委帶頭杯葛，簡直莫名其妙。

黃國昌表示，不知道民進黨惡意杯葛的意圖為何，但是當百工百業都在等待政府提出因應對策，民進黨立委卻不顧人民生計執意癱瘓國會，民進黨團總召柯建銘聲稱「要搞鬥爭怎麼搞得過我」，所以民進黨親自示範如何在國會「搞鬥爭」，麻煩賴清德總統出面，不要繼續放任民進黨胡鬧。