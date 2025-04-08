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高雄螺絲扣件產業受關稅衝擊大 陳其邁喊話政院

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天受訪談到美國高關稅議題。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天受訪談到美國高關稅議題。記者郭韋綺／攝影

美國關稅海嘯來襲，高雄傳產包括水產、螺絲扣件、金屬加工業首當其衝，已有扣件業者自主性暫緩出貨到美國，以免被課重稅，也有部分產業憂心挺不過衝擊，盼政府相對應政策盡早實施。高雄市長陳其邁今天被問到關稅話題，喊話行政院公布相關因應方案可以提早適用到3月受影響螺絲、扣件業者。

美國是高雄螺絲、螺帽等扣件產業最大出口國，面對高關稅即將生效，但陳其邁指出，螺絲產業早在3月份納入25%關稅範圍，被經濟部列為受影響產業，行政院因應方案可以提早適用到3月螺絲扣件產業。

陳其邁表示，總的來看，供應鏈完整大間公司，可從產銷體系分散關稅負擔，受影響相對低，影響最大是中小型企業，因替代性高、議價能力低，恐面臨被美方要求支付關稅，他認為應盡快協助產業降低風險、分散市場，讓中小企業挺過這波關稅衝擊，有完整配套措施，才能實質幫助業者，並及時推出相對應補助。

針對業者建議轉往東南亞市場發展，陳其邁表示，美國仍是最大消費市場，還是要誠實地面對台灣所面臨的挑戰，美國的高關稅影響層面是全球性，台灣、新加坡及東南亞等出口導向的海島國家影響都很大，這是無可避免的。

在高關稅影響下，全球流通貿易量減少，可能造成生產過剩，台灣應該客觀冷靜誠實面對困難和挑戰，才是根本做法，針對不同行業別評估不同衝擊程度，提出政策配套和調解，盡速展開跟美方談判。

被問及台灣談判代表前總統蔡英文、或副總統蕭美琴，是否為適合人選？陳其邁說，跟美方互相討價還價過程，需要完整溝通程序，政府已啟動跟美方談判機制，加上台灣半導體在全球供應鏈具關鍵性角色，相信賴總統領導行政院團隊一定會做最好的安排和協商。

另為避免高關稅衍生下一波的股票質押、融貸風暴，陳說，將協調高雄銀行等在地金融機構，給予業者及時幫助和紓困。

川普 關稅

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