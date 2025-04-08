美對台32%關稅 張善政：親自召集局處與產業對話

桃園市長張善政今早到議會做施政報告，針對美國課徵32%關稅，他重申紓困、企業轉型、產業鏈重組和搶占領先技術等工作重點，已親自召集市府局處密集與產業互動，掌握衝擊狀況，共商對策。

張善正施政報告指出，市府以2036年為擘劃目標，辦裡國土通盤檢討，確保桃園整體規畫與國家政策密切結合。目前，桃竹苗大矽谷計畫已與國發會建立治理平台，龍潭科學園區擴建盼今年3月獲行政院核定，為打造具國際競爭力的高科技產業生態系，市府也設立了治會製造服務中心與智慧產業學院，加速產業升級。

交通方面，張善政提到桃園捷運多線齊發，綠線拚明年底部分路段通車，新北三鶯線延伸八德等待行政院核定，橘線、青線和長庚線的可行性研究都在進行。道路交通部分，受訓及就業也舒緩大客車駕駛荒，電動公車今年大概能達到35%，也有AI系統監控車流與優化號誌，違規情事、事故件數與傷亡人數都有降低。

社會福利方面，桃園針對婦幼推產前產後照顧、成立婦幼衛生所縮短聯評等待時間，市立醫院也選在南北交界的八德霄裡地區，填補中南區醫療資源缺口；治安方面，警方持續打擊毒品、詐騙案件，去年阻詐金額較前年增加5億元，消防也修訂火災預防自治條例，去年工廠火警下降一成，倉儲火警更下降五成。

張善政說，桃園執行靜桃專案，管制機車改裝排氣管，噪音陳情案減少3成，未來也將管制煙火施放，確保民眾安寧。觀光方面，台灣燈會吸引超過2千萬人，創造近300億元產值，賴清德總統也稱讚市府準備周全，是中央地方合作典範。市府也持續智慧科技導入市政治理，朝著永續進步的未來邁進。

針對美國課徵32%關稅，張善政表示已建議中央「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」與「搶佔全球技術前沿」四大重點工作，市府也成立應變小組，由他親自召集市府局處，密切與產業互動，掌握產業受衝擊狀況，共商對策。

張善政說，市府會與中央合作，扶助在地產業，確保勞工權益，並協助企業拓展海外商機，進行市場多元佈局，並以智慧產業學院加速產業邁向智慧製造與數位轉型，提高效率降低成本，精進技術內涵，塑造無可取代的價值，以支撐桃園的經濟與就業。