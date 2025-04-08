高市經發局拜會四大公協會 業者盼補助擴及上中游供應鏈

因應美國總統川普發布的對等關稅政策，高市府4月4日成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，經發局長廖泰翔昨拜會台灣螺絲工業公會等四大重要公協會，產業界紛發聲，希望政府提供實質的資金挹注、貸款展延及利息補貼等金融措施；補助方案擴及至上中游供應鏈，強化整體產業韌性。

高雄市長陳其邁提出「建立產業連繫平台」、「成立產業輔導團」及「設立勞工關懷小組」三大措施。經發局長廖泰翔昨拜會台灣螺絲工業同業公會、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會、高雄市工業會及中華民國對外貿易發展協會。

經發局指出，螺絲螺帽等扣件產業因232條款已於2025年2月納入25%關稅範圍並於3月12日實施，本次應未在調高之列，但經濟部仍將其視為受影響產業。台灣螺絲工業同業公會理事長蔡永裕指出，新關稅政策下，所有國家輸美螺絲產品均面臨25%關稅，過去享有豁免的加拿大、墨西哥等國稅負也同步提升，台灣不利處境得以緩解。期盼中央及市府能持續協助業者提升產品附加價值，並調整生產與供應鏈結構。

台灣科技產業園區電機電子公會理事長鄭再興表示，關稅政策短期內恐將導致市場需求降低，建議補助方案擴及至上中游供應鏈。中華民國對外貿易發展協會高雄辦事處主任張世昌說，與高雄市政府緊密合作，提供各市場資訊，助業者掌握先機。

高雄市工業會總幹事李威穎指出，此波關稅政策將對高雄的金屬鋼鐵、零組件及電子資訊等產業造成顯著挑戰，「金融支持」是當前最為迫切的需求，呼籲政府提供企業實質的資金挹注、貸款展延及利息補貼等金融措施，以有效緩解企業營運壓力。

廖泰翔說明，行政院宣布880億元協助方案，涵蓋金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠及安定就業等九大面向、20項具體措施。