快訊

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭：大家應該要團結

MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

高市經發局拜會四大公協會 業者盼補助擴及上中游供應鏈

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市經發局長廖泰翔（左）拜會螺絲公會，業者希望中央及市府能持續協助業者提升產品附加價值、調整生產與供應鏈。圖／高市經發局提供
高市經發局長廖泰翔（左）拜會螺絲公會，業者希望中央及市府能持續協助業者提升產品附加價值、調整生產與供應鏈。圖／高市經發局提供

因應美國總統川普發布的對等關稅政策，高市府4月4日成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，經發局長廖泰翔昨拜會台灣螺絲工業公會等四大重要公協會，產業界紛發聲，希望政府提供實質的資金挹注、貸款展延及利息補貼等金融措施；補助方案擴及至上中游供應鏈，強化整體產業韌性。

高雄市長陳其邁提出「建立產業連繫平台」、「成立產業輔導團」及「設立勞工關懷小組」三大措施。經發局長廖泰翔昨拜會台灣螺絲工業同業公會、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會、高雄市工業會及中華民國對外貿易發展協會。

經發局指出，螺絲螺帽等扣件產業因232條款已於2025年2月納入25%關稅範圍並於3月12日實施，本次應未在調高之列，但經濟部仍將其視為受影響產業。台灣螺絲工業同業公會理事長蔡永裕指出，新關稅政策下，所有國家輸美螺絲產品均面臨25%關稅，過去享有豁免的加拿大、墨西哥等國稅負也同步提升，台灣不利處境得以緩解。期盼中央及市府能持續協助業者提升產品附加價值，並調整生產與供應鏈結構。

台灣科技產業園區電機電子公會理事長鄭再興表示，關稅政策短期內恐將導致市場需求降低，建議補助方案擴及至上中游供應鏈。中華民國對外貿易發展協會高雄辦事處主任張世昌說，與高雄市政府緊密合作，提供各市場資訊，助業者掌握先機。

高雄市工業會總幹事李威穎指出，此波關稅政策將對高雄的金屬鋼鐵、零組件及電子資訊等產業造成顯著挑戰，「金融支持」是當前最為迫切的需求，呼籲政府提供企業實質的資金挹注、貸款展延及利息補貼等金融措施，以有效緩解企業營運壓力。

廖泰翔說明，行政院宣布880億元協助方案，涵蓋金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠及安定就業等九大面向、20項具體措施。

「建立產業聯繫平台」旨在與產業公協會及園區服務中心建立緊密合作機制，即時掌握產業受影響情況。「成立產業輔導團」，市府將整合跨局處資源，協助企業爭取中央協方案，並與貿協及金屬中心合作，提供技術升級轉型等策略輔導。「設立勞工關懷小組」則針對可能受影響的企業提供勞資協調、職業訓練及就業媒合等服務，穩定就業。

高市經發局長廖泰翔（左二）拜會科技產業園區電機電子公會，理事長鄭再興認為危機是轉機，業者可趁機建立自有品牌，開發利基市場找尋新出路。圖／高市經發局提供
高市經發局長廖泰翔（左二）拜會科技產業園區電機電子公會，理事長鄭再興認為危機是轉機，業者可趁機建立自有品牌，開發利基市場找尋新出路。圖／高市經發局提供
高市經發局拜會高雄市工業會，總幹事李威穎強調「金融支持」是當前最為關鍵的一環。圖／高市經發局提供
高市經發局拜會高雄市工業會，總幹事李威穎強調「金融支持」是當前最為關鍵的一環。圖／高市經發局提供

川普 關稅

延伸閱讀

因應美國對等關稅 高市經發局拜會4大公協會

黃敏惠參加中台灣首長線上會議 請中央速與美交涉降關稅

傳川普態度鬆動了！財長力勸談判換利益 關稅終局可能比預期更快結束

關稅引爆多邊貿易戰？ 美學者：各國恐脫鉤美國市場

相關新聞

卓榮泰否認應變慢：有完善計畫、正面人選和美交涉

美國對等關稅來襲。行政院長卓榮泰今天表示，目前雙方交涉時機、內容還沒辦法向外界說明，只能在談判中向對方表示，請相信這都是...

彭金隆信心喊話：美兩大指數止穩 能提振台股

美國川普對等關稅政策釀全球股災，台股昨天清明連假後第一個交易日無量崩跌，終場重挫2065點、跌幅9.7%，收1萬9232...

待確定時間、方式 林佳龍：隨時可跟美方關稅談判

美國總統川普日前宣布對貿易夥伴祭出對等關稅後，部分國家陸續與美國接洽盼展開談判，以降低關稅。媒體報導白宮國家經濟會議主席...

川普搞大罷免？陳智菡列柯建銘「8大驚句」 酸三黨協商變個人主場

美國關稅風暴牽動全球經濟，卓榮泰昨（7日）下午邀集朝野各黨團至政院，針對關稅衝擊如何因應進行商討。不過，民進黨立院黨團總召柯建銘不滿座位安排，認為自己沒有坐在卓榮泰旁邊，卻是國民黨立院黨團總召傅崐萁坐卓榮泰隔壁，一度表示不願開會；會後受訪時，還稱川普搞全世界大罷免，台灣當然與美國站在一起，要罷免共產主義，「到最後世界兩個最強的國家，就是美國和台灣」，而柯建銘在會議中一連串「驚句」也讓網友看傻。

關稅海嘯基隆廠商供應鏈準備放無薪假 謝國樑籲中央紓困

因應川普關稅海嘯，基隆市長謝國樑今天與大武崙、六堵工業區等廠商座談，有業者表示產能將大受影響將減少，憂心未來可能會放無薪...

外交官也上防災課！董建宏：打造更有韌性的安全環境

為提升駐台各國館處及國際組織的防災應變力，波蘭臺北辦事處主動出擊，8日與內政部消防署攜手舉辦「2025年駐台館處基礎防災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。