聽新聞
0:00 / 0:00
美祭高關稅越南鞋廠「重傷」台商預言會有斷貨潮
美國對多國實施對等關稅，其中越南達46%，鞋類生產成重災區。一位鞋廠台商老闆接受電話訪問時，直接說，這是「重傷」，未來生產的樣態一定會有變化，產業會不景氣，市面上甚至可能出「斷貨潮」。
這家的鞋廠在中國大陸和東南亞都有基地，生產知名品牌運動鞋。面對已生產中的產品怎麼辦？他說，因為已經有訂單，如果要停，要看買方如何賠償，目前產線還在生產中，但大家都抱有不安的心情。
他說，面對高關稅，買方一定會來和貿易商、生產商談，希望可以共同分擔關稅產生的成本，但是「（46%）太大了」即使一起分擔，也都會造成傷害，訂單一定有變化，未來這個行業不景氣是可以預見的。但是，鞋子的交期長，短時間內市面上還看不出問題，但拖下去，市面上鞋子就可能出現斷貨潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言