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美祭高關稅越南鞋廠「重傷」台商預言會有斷貨潮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
越南被美國課以46%的關稅，一位鞋廠台商老闆表示，未來產業一定會有變化，市面上甚至可能出「斷貨潮」。路透
越南被美國課以46%的關稅，一位鞋廠台商老闆表示，未來產業一定會有變化，市面上甚至可能出「斷貨潮」。路透

美國對多國實施對等關稅，其中越南達46%，鞋類生產成重災區。一位鞋廠台商老闆接受電話訪問時，直接說，這是「重傷」，未來生產的樣態一定會有變化，產業會不景氣，市面上甚至可能出「斷貨潮」。

這家的鞋廠在中國大陸和東南亞都有基地，生產知名品牌運動鞋。面對已生產中的產品怎麼辦？他說，因為已經有訂單，如果要停，要看買方如何賠償，目前產線還在生產中，但大家都抱有不安的心情。

他說，面對高關稅，買方一定會來和貿易商、生產商談，希望可以共同分擔關稅產生的成本，但是「（46%）太大了」即使一起分擔，也都會造成傷害，訂單一定有變化，未來這個行業不景氣是可以預見的。但是，鞋子的交期長，短時間內市面上還看不出問題，但拖下去，市面上鞋子就可能出現斷貨潮。

川普 關稅

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