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川普搞大罷免？陳智菡列柯建銘「8大驚句」 酸三黨協商變個人主場

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院長卓榮泰7日邀立院朝野黨團赴行政院共商國是，豈料還沒坐下來談，民進黨團總召柯建銘就因座位問題與國民黨團總召傅崐萁爆發衝突。記者黃婉婷／攝影
行政院長卓榮泰7日邀立院朝野黨團赴行政院共商國是，豈料還沒坐下來談，民進黨團總召柯建銘就因座位問題與國民黨團總召傅崐萁爆發衝突。記者黃婉婷／攝影

美國關稅風暴牽動全球經濟，卓榮泰昨（7日）下午邀集朝野各黨團至政院，針對關稅衝擊如何因應進行商討。不過，民進黨立院黨團總召柯建銘不滿座位安排，認為自己沒有坐在卓榮泰旁邊，卻是國民黨立院黨團總召傅崐萁坐卓榮泰隔壁，一度表示不願開會；會後受訪時，還稱川普搞全世界大罷免，台灣當然與美國站在一起，要罷免共產主義，「到最後世界兩個最強的國家，就是美國和台灣」，而柯建銘在會議中一連串「驚句」也讓網友看傻。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡在臉書整理出柯建銘在立院上的「精采演出八大看點」，並語帶諷刺表示，這場明明是由行政院邀請三黨團協商的會議，最終仍變成了「柯建銘總召的個人舞台」。

她列出柯建銘發言重點，包括：一、自稱有與美國貿易代表署（USTR）交手的經驗；二、提到動員戡亂時期；三、認為當年老蔣不接受「一邊一國」，才會演變至今要搞大規模罷免；四、扯到川普搞的是「全球大罷免」；五、即便行政院長卓榮泰答應專案報告，我柯建銘卻反對；六、廠商要自己避險；七、在鬥爭方面，你們搞不贏我；八、直言在立院討論根本只是浪費時間。

另外，民進黨立委為抗議國民黨提出兩項公投案，今一大早鎖住議場後門，導致院會空轉，而國民黨立委約於10時進場，在議場貼上大量海報指「當家鬧事、全民唾棄」、「拯救股市，請卓院長專案報告」、「至少我們還有立法院」等，並拿出兩張椅子，架上看板「柯建銘搶C位」，大酸柯建銘昨日在政院共商國是會場上，不斷要求國民黨團總召傅崐萁讓座一事。

國民黨立院黨團上午在立法院議場高喊「國難當頭當家鬧事」、「不開會丟臉」，國民黨立委更拿出「柯建銘搶Ｃ位」、「國難當頭當家鬧事」、「民進黨奉送台積電換來32%高關稅」等標語諷刺。記者蘇健忠／攝影
國民黨立院黨團上午在立法院議場高喊「國難當頭當家鬧事」、「不開會丟臉」，國民黨立委更拿出「柯建銘搶Ｃ位」、「國難當頭當家鬧事」、「民進黨奉送台積電換來32%高關稅」等標語諷刺。記者蘇健忠／攝影

傅崐萁 川普 柯建銘 關稅 陳智菡

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