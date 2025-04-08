黃敏惠參加中台灣首長線上會議 請中央速與美交涉降關稅

因應美國調升關稅對全球經貿衝擊，嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，針對國際情勢變局，共商應變對策，會後聯合聲明。黃敏惠建議中央儘速啟動與美國交涉機制，調降關稅，減輕本土企業壓力，維護台灣經濟命脈。

黃敏惠指出，嘉市雖以服務業為主，但因關稅調整可能產生連鎖效應，已使產業界普遍感到不安。她強調，縣市長當前首要任務是「安定民心、照顧民生」，嘉市府已盤點評估因應政策，積極研議穩定經濟之道，保障民眾能安居樂業。

黃敏惠會中也提出具體呼籲，包括與中台灣縣市長支持中央推動880億元出口供應鏈協助方案，呼籲中央與八大公股行庫不抽銀根，穩定企業資金流，攜手面對外部挑戰，倡議與國際友邦及區域組織協商降低關稅，針對企業赴美投資應嚴加審查，以防核心產業外移。

黃敏惠鄭重呼籲，面對關稅風暴，各級政府應通力合作、預為規畫，留意供給面衝擊可能引發停滯性通膨、企業獲利衰退、消費疲軟與失業攀升等後續效應。建議朝野與社會暫停內部紛擾，團結一致對外，共度當前經濟困局。