快訊

iPhone 17 Air模型機完整亮相！機身僅5.5mm「大瘦身」 比對真的超薄

台股重挫…網友貼心分享「睡公園」好選擇 北中南推薦地點一次看

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

黃敏惠參加中台灣首長線上會議 請中央速與美交涉降關稅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，針對國際情勢變局，共商應變對策，會後聯合聲明。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，針對國際情勢變局，共商應變對策，會後聯合聲明。圖／嘉市府提供

因應美國調升關稅對全球經貿衝擊，嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，針對國際情勢變局，共商應變對策，會後聯合聲明。黃敏惠建議中央儘速啟動與美國交涉機制，調降關稅，減輕本土企業壓力，維護台灣經濟命脈。

黃敏惠指出，嘉市雖以服務業為主，但因關稅調整可能產生連鎖效應，已使產業界普遍感到不安。她強調，縣市長當前首要任務是「安定民心、照顧民生」，嘉市府已盤點評估因應政策，積極研議穩定經濟之道，保障民眾能安居樂業。

黃敏惠會中也提出具體呼籲，包括與中台灣縣市長支持中央推動880億元出口供應鏈協助方案，呼籲中央與八大公股行庫不抽銀根，穩定企業資金流，攜手面對外部挑戰，倡議與國際友邦及區域組織協商降低關稅，針對企業赴美投資應嚴加審查，以防核心產業外移。

黃敏惠鄭重呼籲，面對關稅風暴，各級政府應通力合作、預為規畫，留意供給面衝擊可能引發停滯性通膨、企業獲利衰退、消費疲軟與失業攀升等後續效應。建議朝野與社會暫停內部紛擾，團結一致對外，共度當前經濟困局。

美國在台灣時間3日清晨宣布對等關稅，其中台灣面對稅率高達32%。黃敏惠第一時間責成市府團隊跨局處因應，積極聯繫產業、了解可能受到影響，務求最大程度減少民生衝擊。

嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，針對國際情勢變局，共商應變對策，會後聯合聲明。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，針對國際情勢變局，共商應變對策，會後聯合聲明。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，針對國際情勢變局，共商應變對策，會後聯合聲明。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，針對國際情勢變局，共商應變對策，會後聯合聲明。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，針對國際情勢變局，共商應變對策，會後聯合聲明。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，針對國際情勢變局，共商應變對策，會後聯合聲明。圖／嘉市府提供

川普 關稅

延伸閱讀

林業保育署嘉義分署長李定忠接任 原分署長張岱榮陞副署長

開嘉市集移師嘉義公園 130家蔬食激盪無肉料理

嘉市85歲「粉圓冰阿婆」燒燙傷住機構療養 黃敏惠及網友關懷湧入

社工日黃敏惠送社工千元幸福金 推崇社工是社會安定重要推手

相關新聞

卓榮泰否認應變慢：有完善計畫、正面人選和美交涉

美國對等關稅來襲。行政院長卓榮泰今天表示，目前雙方交涉時機、內容還沒辦法向外界說明，只能在談判中向對方表示，請相信這都是...

彭金隆信心喊話：美兩大指數止穩 能提振台股

美國川普對等關稅政策釀全球股災，台股昨天清明連假後第一個交易日無量崩跌，終場重挫2065點、跌幅9.7%，收1萬9232...

待確定時間、方式 林佳龍：隨時可跟美方關稅談判

美國總統川普日前宣布對貿易夥伴祭出對等關稅後，部分國家陸續與美國接洽盼展開談判，以降低關稅。媒體報導白宮國家經濟會議主席...

美祭高關稅越南鞋廠「重傷」台商預言會有斷貨潮

美國對多國實施對等關稅，其中越南達 46%，鞋類生產成重災區。一位鞋廠台商老闆接受電話訪問時，直接說，這是「重傷」，未來...

黃敏惠參加中台灣首長線上會議 請中央速與美交涉降關稅

因應美國調升關稅對全球經貿衝擊，嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，...

高雄螺絲產業進入冰河期多時 立委邱志偉憂轉單效應

美國課徵32％關稅，北高雄螺絲產業首當其衝，立委邱志偉指出，美國市場因利潤低已成紅海市場，相較最大競爭對手中國54%、越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。