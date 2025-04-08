對美談判進度 卓榮泰：絕對有完善計畫去正面交涉

針對目前對美談判進度，行政院長卓榮泰8日表示，談判的時機、談判的內容到現在還沒有辦法向外界來做說明，但是請大家相信，這都是一直從當天開始持續進行的，會盡量把時間能夠爭取，跟世界的其他國家一樣，爭取到適當的時間，「我們絕對有完善的計畫，有適當的人選，可以去做正面的交涉」。

卓榮泰8日赴立法院施政報告及備詢前接受媒體訪問，針對美國對等關稅問題作出回應，卓榮泰表示，大家關心美國關稅對國家造成的所有衝擊，在4月3日臺灣時間凌晨，當美國宣布新的制度之後，在當天行政院就向總統府提報了初步的一個計畫跟想法，由行政院、總統府分別來做很多工作上的安排。

卓榮泰說，談判牽扯到對外的事務，當然會以既有的管道做多方的聯繫，目前只能說，在跟美國政府要求能夠談判的眾多國家當中，臺灣當然是其中的一個，我方會選擇適當的時間，用詳細的內容提出以總統整個談判的構想，當然這個是經過整個團隊大家專業跟深入的規劃。

卓榮泰也坦言，但是內容到目前為止，實在抱歉，只能在談判的過程當中來向對方公開地表示，所以現在談判的時機、談判的內容還沒有辦法向外界來做說明，但是請大家相信，這都是一直從當天開始持續進行的，況且在4月3日之前，就已經有相關的代表在美方進行任何的溝通，這個是一定的。所以他希望「大家給我們多一點的時間，我們盡量把時間能夠爭取，跟世界的其他國家一樣，爭取到適當的時間，我們絕對有完善的計畫，有適當的人選，可以去做正面的交涉」。