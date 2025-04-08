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高雄螺絲產業進入冰河期多時 立委邱志偉憂轉單效應

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱志偉建議相關部會建立與產業的即時溝通管道，協助產業分散市場風險，拓展歐盟及其他市場。圖／取自邱志偉臉書
立委邱志偉建議相關部會建立與產業的即時溝通管道，協助產業分散市場風險，拓展歐盟及其他市場。圖／取自邱志偉臉書

美國課徵32％關稅，北高雄螺絲產業首當其衝，立委邱志偉指出，美國市場因利潤低已成紅海市場，相較最大競爭對手中國54%、越南46%，台灣還是比較低，但中國及越南生產成本低，具有競爭優勢，越南政府又祭出零關稅措施與美方協調，萬一談成會出現轉單效應；應協助產業分散市場風險，拓展歐盟及其他市場。

立委邱志偉發文指出，美國是我金屬扣件螺絲產業出口最大宗國家，占比44%，出口值高達16.94億美元，美國雖然單多量大，但是利潤低已成為紅海市場，俄烏戰爭原物料價格提升加上中國內需低迷大量對外傾銷，螺絲產業已進入冰河期多時。

邱志偉說，近期美國宣布關稅新制，我國金屬加工製品被加重課徵32%關稅，雖然相較中國54%、越南46%，還是比較低，但中國及越南生產成本低，本身就具有競爭優勢，越南政府又祭出零關稅措施與美方協調，萬一談成，勢必出現轉單效應。

邱呼籲，川普的貿易政策常態變動，產業面對的是更加不確定的挑戰及布局風險，政府必須採取多元策略提前因應，持續與美方溝通，爭取降低稅率或限縮課稅範圍，也要擴大中央對地方產業輔助措施的協助。

此外，相關部會必須建立與產業的即時溝通管道，協助產業分散市場風險，拓展歐盟及其他市場；最重要的是盡快提出產業轉型升級2.0計畫，提升產品附加價值，讓傳統產業從紅海市場轉往藍海市場，維持長遠競爭力。

立委邱志偉指出，美國是我金屬扣件螺絲產業出口最大宗國家，占比44%，出口值高達16.94億美元。圖／取自邱志偉臉書
立委邱志偉指出，美國是我金屬扣件螺絲產業出口最大宗國家，占比44%，出口值高達16.94億美元。圖／取自邱志偉臉書

川普 關稅

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