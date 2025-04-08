中部兩大產業因關稅首當其衝 馬文君籲政府精準補助

美國宣布對全球課徵對等關稅，引發各界憂心，國民黨立委馬文君分析，中台灣兩大產業將受嚴重影響，包含工具機、機械產業及農業等，行政院雖然提出880億支持方案，但內容卻不具體，這次的難關絕非開記者會宣示、砸錢補助就能解決，行政院必須思考精準補助，大家一起團結過關。

馬文君指出，台灣被課徵高達32%的關稅，對台灣的傳統產業、工業、農業影響甚鉅，初步盤點南投幾項可能受影響的產業及外銷品項，包含工具機、機械產業以及農業等。

馬文君說明，2024年美國為台灣工具機的第二大出口市場，出口額3.41億美元，占出口總額的15.4%，關鍵零組件對美出口則約占總出口量的7%。且中台灣為台灣精密機械基地，不少廠商將生產基地設在南投，縣內也有不少中小企業，例如台灣引興公司、邁鑫機械工業等；工業收納設備廠商樹德企業也都在南投設廠，她會與縣府合作與業界接觸，統整廠商意見，提供必要協助。

馬文君還說，美國同時為台灣農業最大外銷市場，台灣出口美國的農產品出口金額約8.9億美元，占農產總出口的18%、農業總產值5%。南投以觀光及農業立縣，自然也有不少農產品出口美國，包含茶葉、生薑、咖啡、花卉等，都是近年來縣府與民間合作，積極外銷的農產品項，勢必也會受此次美國關稅調升影響，她會與民間合作，盤點受影響的個別農產品項，協助農民將關稅衝擊降到最低。