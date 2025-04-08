國安基金何時進場？卓榮泰：不做任何預設立場

針對近期台股重挫，外界關心行政團隊是否會出招救股市，對此，行政院長卓榮泰8日表示，金管會跟央行，在事先都做了很多情勢的分析，但對於國安基金是否進場並非政府一句話就可決定，必須在專業、在時間的考量等等、在各方情勢的考量底下，在對全民有交代的、適當的時機，才能做正確的判斷，「到目前為止，我們沒有做任何預定的行為」。

卓榮泰8日赴立法院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時提到，在經歷了昨天的股市衝擊，雖然大家心理有準備，但是行政院，跟金管會、跟央行，在事先都做了很多情勢的分析，他也謝謝金管會跟證交所在禮拜天就做出了三項的措施，那一般反應三項措施對初步防止投機空投的這個部分，是有起了一個遏阻跟正面的作用。

卓榮泰說，在今天，他們依據昨天936檔的這個股票，又做了進一步的一個規劃，這是在整個制度裡面的，目前看到昨天晚上在美股的方面，它有持續的往比較正面方向在進展，希望今天台灣的基本面經濟體質能夠良好，能夠再進一步反應這個社會對整個股市的考量。

卓榮泰也提到，至於說其他的問題，包括國安基金都不是政府一句話、兩句話就可以決定的，但必須在專業、在時間的考量等等、在各方情勢的考量底下，但是政府當然是珍惜國家的資源，善盡管理員的知識、責任，同時也是應該在對全民有交代的、適當的時機，才能做正確的判斷，「到目前為止，我們沒有做任何預定的行為」。