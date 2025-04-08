因應關稅中部8縣市首長線上開會 發表7大聯合聲明
美國總統川普宣布提高對台關稅到32%，強烈衝擊台灣產業，台中市長盧秀燕昨晚邀集新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市，共8縣市首長開線上會議，會後發出7大聯合聲明，包含呼籲盡快通過880億元補助方案、擴大非美市場拓銷補助等等。
盧秀燕今天表示，美國提高關稅造成全球財經風暴，台灣股市昨天掉了2000多點，很多產業受到衝擊，包含機械、手工具、工具機、零組件、自行車等等，都是中部區塊最重要的產業鏈；台中市昨天開4場會議，企業座談、緊急專案小組會議、會見歐盟經貿處長谷立哲，最後一場就是晚上的8縣市首長會議。
首長會議與會者有盧秀燕、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠。
中市府指出，會後8縣市首長發出7大聯合聲明，建議行政院及早掌握關稅細節提供因應決策、政府公股行庫短期內不要抽銀根、立法院盡速通過880億元補助方案、重新審視其他國家關稅問題、8縣市攜手擴大非美市場拓銷參展補助、跨縣市制定照顧勞工方案、中央關稅談判避免犧牲農業等弱勢產業。
盧秀燕說，產業界雖表示880億元補助款杯水車薪，但補助只是方案之一，必須多管齊下；中央已組成團隊與美方談判，不過談判國家高多達50國，何時輪到台灣無法確定，中間至少有3個月到1年的空窗期，還是會影響台灣企業，尤其中小企業資金周轉辛苦，政府若再抽銀根恐雪上加霜。
盧秀燕指出，現在必須擴大美國以外的海外市場，過去景氣較好的時候，企業到歐洲或其他各國參展、爭取訂單都是自食其力，如今業界經費拮据，市府會提高企業海外參展補助；另外經發局會聯合各產業工會，調查每個產業受到的衝擊規模、樣態、金額，勞工局也會推出勞工補助。
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