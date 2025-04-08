快訊

iPhone 17 Air模型機完整亮相！機身僅5.5mm「大瘦身」 比對真的超薄

台股重挫…網友貼心分享「睡公園」好選擇 北中南推薦地點一次看

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

因應關稅中部8縣市首長線上開會 發表7大聯合聲明

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中部8縣市昨開首長會議，與會者有台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠。圖／台中市政府提供
中部8縣市昨開首長會議，與會者有台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠。圖／台中市政府提供

美國總統川普宣布提高對台關稅到32%，強烈衝擊台灣產業，台中市長盧秀燕昨晚邀集新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市，共8縣市首長開線上會議，會後發出7大聯合聲明，包含呼籲盡快通過880億元補助方案、擴大非美市場拓銷補助等等。

盧秀燕今天表示，美國提高關稅造成全球財經風暴，台灣股市昨天掉了2000多點，很多產業受到衝擊，包含機械、手工具、工具機、零組件、自行車等等，都是中部區塊最重要的產業鏈；台中市昨天開4場會議，企業座談、緊急專案小組會議、會見歐盟經貿處長谷立哲，最後一場就是晚上的8縣市首長會議。

首長會議與會者有盧秀燕、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠。

中市府指出，會後8縣市首長發出7大聯合聲明，建議行政院及早掌握關稅細節提供因應決策、政府公股行庫短期內不要抽銀根、立法院盡速通過880億元補助方案、重新審視其他國家關稅問題、8縣市攜手擴大非美市場拓銷參展補助、跨縣市制定照顧勞工方案、中央關稅談判避免犧牲農業等弱勢產業。

盧秀燕說，產業界雖表示880億元補助款杯水車薪，但補助只是方案之一，必須多管齊下；中央已組成團隊與美方談判，不過談判國家高多達50國，何時輪到台灣無法確定，中間至少有3個月到1年的空窗期，還是會影響台灣企業，尤其中小企業資金周轉辛苦，政府若再抽銀根恐雪上加霜。

盧秀燕指出，現在必須擴大美國以外的海外市場，過去景氣較好的時候，企業到歐洲或其他各國參展、爭取訂單都是自食其力，如今業界經費拮据，市府會提高企業海外參展補助；另外經發局會聯合各產業工會，調查每個產業受到的衝擊規模、樣態、金額，勞工局也會推出勞工補助。

台中市長盧秀燕表示，美國提高關稅衝擊台灣產業，中台灣出口導向為主的製造業受影響尤深。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕表示，美國提高關稅衝擊台灣產業，中台灣出口導向為主的製造業受影響尤深。圖／台中市政府提供
台中市府昨針對美國提高關稅開4場會議，將提高企業海外參展補助、調查產業受創情形、推動勞工補助。圖／台中市政府提供
台中市府昨針對美國提高關稅開4場會議，將提高企業海外參展補助、調查產業受創情形、推動勞工補助。圖／台中市政府提供

川普 關稅

延伸閱讀

聚焦關稅議題 中台灣8縣市首長發表7大聯合聲明

歐洲經貿辦事處長訪中市 市長盧秀燕盼擴大台歐經貿交流

美關稅衝擊大 盧秀燕籲：立院朝野盡速通過880億協助方案

川普高關稅...廠商慘遭棄單 盧秀燕拋6大方案因應

相關新聞

卓榮泰否認應變慢：有完善計畫、正面人選和美交涉

美國對等關稅來襲。行政院長卓榮泰今天表示，目前雙方交涉時機、內容還沒辦法向外界說明，只能在談判中向對方表示，請相信這都是...

彭金隆信心喊話：美兩大指數止穩 能提振台股

美國川普對等關稅政策釀全球股災，台股昨天清明連假後第一個交易日無量崩跌，終場重挫2065點、跌幅9.7%，收1萬9232...

待確定時間、方式 林佳龍：隨時可跟美方關稅談判

美國總統川普日前宣布對貿易夥伴祭出對等關稅後，部分國家陸續與美國接洽盼展開談判，以降低關稅。媒體報導白宮國家經濟會議主席...

美祭高關稅越南鞋廠「重傷」台商預言會有斷貨潮

美國對多國實施對等關稅，其中越南達 46%，鞋類生產成重災區。一位鞋廠台商老闆接受電話訪問時，直接說，這是「重傷」，未來...

黃敏惠參加中台灣首長線上會議 請中央速與美交涉降關稅

因應美國調升關稅對全球經貿衝擊，嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，...

高雄螺絲產業進入冰河期多時 立委邱志偉憂轉單效應

美國課徵32％關稅，北高雄螺絲產業首當其衝，立委邱志偉指出，美國市場因利潤低已成紅海市場，相較最大競爭對手中國54%、越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。