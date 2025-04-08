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川普祭32%重稅 陳駿季：我農產品在美市場恐萎縮

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
農業部長陳駿季今天表示，對美國來講，農產品是貿易順差，整體評估最擔心的是市場萎縮，因為高關稅對美國市場不利。此外，陳駿季也說，今年也會持續到美採購大宗飼料。圖／聯合報系資料照片
農業部長陳駿季今天表示，對美國來講，農產品是貿易順差，整體評估最擔心的是市場萎縮，因為高關稅對美國市場不利。此外，陳駿季也說，今年也會持續到美採購大宗飼料。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普對台祭出32%的對等關稅，在農產品部分，農業部長陳駿季今天表示，對美國來講，農產品是貿易順差，整體評估最擔心的是市場萎縮，因為高關稅對美國市場不利。此外，陳駿季也說，今年會持續到美採購大宗飼料。

行政院長卓榮泰今天率部會首長到立法院繼續施政報告並備質詢，陳駿季在進入議場前接受媒體訪問，針對高關稅對台農產品的影響，陳駿季說，關稅提高32%對所有輸美的農產品都有不同程度影響，根據農業部評估，主要影響是占比比較高的花卉、毛豆、茶葉，以及一些漁產品。

陳駿季表示，農業部提出了相關的支持方案，總金額大概180億，最主要是會提供金融支持，還有產業結構體質的提升、競爭力的提升，跟一些獎勵。

談及影響規模，陳駿季說，台灣輸美大概8.9億美金，對美國來講，農產品是貿易順差，美國每一年輸到台灣大概36.9億，農業部整體評估，最擔心的是市場的萎縮，因為高關稅對美國的市場也不利。

至於今年是否持續派農業團到美採購，陳駿季說，每隔兩年或是一年，農業部都會針對大宗飼料黃小玉（黃豆、小麥、玉米）到美國採購，今年應該也不例外。

川普 關稅

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