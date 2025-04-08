川普祭32%重稅 陳駿季：我農產品在美市場恐萎縮
美國總統川普對台祭出32%的對等關稅，在農產品部分，農業部長陳駿季今天表示，對美國來講，農產品是貿易順差，整體評估最擔心的是市場萎縮，因為高關稅對美國市場不利。此外，陳駿季也說，今年會持續到美採購大宗飼料。
行政院長卓榮泰今天率部會首長到立法院繼續施政報告並備質詢，陳駿季在進入議場前接受媒體訪問，針對高關稅對台農產品的影響，陳駿季說，關稅提高32%對所有輸美的農產品都有不同程度影響，根據農業部評估，主要影響是占比比較高的花卉、毛豆、茶葉，以及一些漁產品。
陳駿季表示，農業部提出了相關的支持方案，總金額大概180億，最主要是會提供金融支持，還有產業結構體質的提升、競爭力的提升，跟一些獎勵。
談及影響規模，陳駿季說，台灣輸美大概8.9億美金，對美國來講，農產品是貿易順差，美國每一年輸到台灣大概36.9億，農業部整體評估，最擔心的是市場的萎縮，因為高關稅對美國的市場也不利。
至於今年是否持續派農業團到美採購，陳駿季說，每隔兩年或是一年，農業部都會針對大宗飼料黃小玉（黃豆、小麥、玉米）到美國採購，今年應該也不例外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言