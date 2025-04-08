台欲與美談降關稅 駐華府學者：須把貿易逆差轉為投資

美國總統川普日前宣布對等關稅政策，包括台灣在內，許多國家都爭相與美國談判，希望降低關稅稅率；台灣駐華府學者許毓仁建議說，台灣須承諾具體投資金額，把台美貿易逆差轉為投資，以取得美方的認同。

美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）7日受邀至華府智庫哈德遜研究所 (Hudson Institute）發表演說，並接受提問。

米倫在演說中點出各國有5方法助美，包括：出口產品接受美國關稅，且不開徵報復性關稅；打開市場，停止不公平、有傷害性地貿易行為，並向美國購買更多產品；提高國防支出和美國軍購；投資美國、在美國設工廠；直接捐款給美國財政部。

前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，他在米倫談話前，曾參與會前會，雙方討論到台灣的狀況，認為台灣現階段需要提出具體的投資承諾，同時在台美貿易大幅逆差的產品上，如電子零組件等，提出平衡的方案

至於針對無法彌補貿易逆差的部分，許毓仁說，台灣需要把逆差額轉為投資額去做平衡；許毓仁說，他與米倫交換意見之後，同意部分產品，台灣再怎麼買都不可能取得貿易平衡，最好從對美投資下手。

此外，許毓仁也呼籲，台灣今後應更重視與美國華府聯繫，尤其川普未來4年很可能繼續透過美國的經濟霸權向盟友施壓；許毓仁說，台灣政府與民間都應該強化在華府的遊說能力，認為台灣國內的大企業，特別是電子業和半導體業等，應考慮在華府設辦事處，並派高階主管常駐，經營與美國政府的關係。

至於白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）7日在接受電視訪問時證實，台灣曾聯繫美方。

對此，我駐美代表處並未證實，只表示，我駐美代表處依據賴清德總統4月6日公開表達我方回應立場，及秉持合作互利的原則，積極向美方相關部會溝通，後續倘有進一步發展，將適時對外說明。