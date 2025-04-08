快訊

iPhone 17 Air模型機完整亮相！機身僅5.5mm「大瘦身」 比對真的超薄

台股重挫…網友貼心分享「睡公園」好選擇 北中南推薦地點一次看

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

台欲與美談降關稅 駐華府學者：須把貿易逆差轉為投資

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）7日受邀至華府智庫哈德遜研究所 (Hudson Institute）發表演說，並接受提問；前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，他與米倫交換意見，認為台灣現階段需要提出具體的投資承諾，同時在台美貿易大幅逆差的產品上，如電子零組件等，提出平衡的方案。記者陳熙文／攝影
美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）7日受邀至華府智庫哈德遜研究所 (Hudson Institute）發表演說，並接受提問；前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，他與米倫交換意見，認為台灣現階段需要提出具體的投資承諾，同時在台美貿易大幅逆差的產品上，如電子零組件等，提出平衡的方案。記者陳熙文／攝影

美國總統川普日前宣布對等關稅政策，包括台灣在內，許多國家都爭相與美國談判，希望降低關稅稅率；台灣駐華府學者許毓仁建議說，台灣須承諾具體投資金額，把台美貿易逆差轉為投資，以取得美方的認同。

美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）7日受邀至華府智庫哈德遜研究所 (Hudson Institute）發表演說，並接受提問。

米倫在演說中點出各國有5方法助美，包括：出口產品接受美國關稅，且不開徵報復性關稅；打開市場，停止不公平、有傷害性地貿易行為，並向美國購買更多產品；提高國防支出和美國軍購；投資美國、在美國設工廠；直接捐款給美國財政部。

前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，他在米倫談話前，曾參與會前會，雙方討論到台灣的狀況，認為台灣現階段需要提出具體的投資承諾，同時在台美貿易大幅逆差的產品上，如電子零組件等，提出平衡的方案

至於針對無法彌補貿易逆差的部分，許毓仁說，台灣需要把逆差額轉為投資額去做平衡；許毓仁說，他與米倫交換意見之後，同意部分產品，台灣再怎麼買都不可能取得貿易平衡，最好從對美投資下手。

此外，許毓仁也呼籲，台灣今後應更重視與美國華府聯繫，尤其川普未來4年很可能繼續透過美國的經濟霸權向盟友施壓；許毓仁說，台灣政府與民間都應該強化在華府的遊說能力，認為台灣國內的大企業，特別是電子業和半導體業等，應考慮在華府設辦事處，並派高階主管常駐，經營與美國政府的關係。

至於白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）7日在接受電視訪問時證實，台灣曾聯繫美方。

對此，我駐美代表處並未證實，只表示，我駐美代表處依據賴清德總統4月6日公開表達我方回應立場，及秉持合作互利的原則，積極向美方相關部會溝通，後續倘有進一步發展，將適時對外說明。

川普 關稅

延伸閱讀

新加坡遭課稅 專家：可善用多項自貿協定尋機遇

石破茂與川普通話 美日可望優先就關稅展開協商、日股強彈逾6%

巴西將尋求與美國談判重審鋼鋁關稅

美對等關稅倒數24小時上路！川普拒絕暫緩 不排除永久實施

相關新聞

卓榮泰否認應變慢：有完善計畫、正面人選和美交涉

美國對等關稅來襲。行政院長卓榮泰今天表示，目前雙方交涉時機、內容還沒辦法向外界說明，只能在談判中向對方表示，請相信這都是...

彭金隆信心喊話：美兩大指數止穩 能提振台股

美國川普對等關稅政策釀全球股災，台股昨天清明連假後第一個交易日無量崩跌，終場重挫2065點、跌幅9.7%，收1萬9232...

待確定時間、方式 林佳龍：隨時可跟美方關稅談判

美國總統川普日前宣布對貿易夥伴祭出對等關稅後，部分國家陸續與美國接洽盼展開談判，以降低關稅。媒體報導白宮國家經濟會議主席...

美祭高關稅越南鞋廠「重傷」台商預言會有斷貨潮

美國對多國實施對等關稅，其中越南達 46%，鞋類生產成重災區。一位鞋廠台商老闆接受電話訪問時，直接說，這是「重傷」，未來...

黃敏惠參加中台灣首長線上會議 請中央速與美交涉降關稅

因應美國調升關稅對全球經貿衝擊，嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，...

高雄螺絲產業進入冰河期多時 立委邱志偉憂轉單效應

美國課徵32％關稅，北高雄螺絲產業首當其衝，立委邱志偉指出，美國市場因利潤低已成紅海市場，相較最大競爭對手中國54%、越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。