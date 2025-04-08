快訊

iPhone 17 Air模型機完整亮相！機身僅5.5mm「大瘦身」 比對真的超薄

台股重挫…網友貼心分享「睡公園」好選擇 北中南推薦地點一次看

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

賴總統宣布對美軍購降貿易逆差 顧立雄：依優序溝通

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國防部長顧立雄。記者邱德祥／攝影
國防部長顧立雄。記者邱德祥／攝影

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，賴清德總統有意擴大對美採購以降低貿易逆差，國防部長顧立雄今天表示，在完成建案程序並獲賦預算前，國防部不會對外透露詳細項目，未來將按照優序面向與美方溝通，以符合防衛作戰的實際需要。

賴總統前天透過影片發表談話，說明採取5項策略因應美國對等關稅政策，包括擴大對美採購以降低貿易逆差，行政院已經完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃，而國防部也提出軍事採購清單，各項採購都積極進行當中。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，顧立雄會前受訪時表示，在完成建案程序並獲賦預算以前，國防部不會對外透露詳細項目，並且根據四大優序面向與美國進行充分溝通，分別為建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰色地帶應處能力，以符合防衛作戰的實際需要。

媒體詢問，對美軍購預計增加多少金額，顧立雄則說，賴總統希望達到GDP的3%，國防支出分為人員維持、作業維持跟軍事投資，面對敵情日益嚴峻，「如果在軍事投資的部分能夠獲賦比較多預算，真的會成長。」

此外，國安局昨天提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，2020年迄共諜案起訴人數計159人，其中現役及退役軍人占比60％。顧立雄表示，共諜滲透確實無所不在，運用所有手段獲取所需情報，國軍當然是重點項目之一，軍方實施保防教育很成功，「幾乎有八成七的比例都是由官兵檢舉而查獲」，而國防部也持續進行相關查核。

面對中共灰色地帶襲擾增加，顧立雄說，身為國安團隊的一部分，國防部跟國安局密切合作，透過聯合情監偵、情資交換監控相關侵擾，也會根據不同程度進行因應，如果需要立即施行備戰操演加以因應，國防部將依照應處規則進行，充分回應灰色地帶襲擾讓國人安心。

川普 關稅

延伸閱讀

全動署召集研討「戰費編列」 顧立雄：全動法有規定

中共對台軍演 顧立雄：9時成立應變中心

馬文君追潛艦國造進度 顧立雄認了「預算一毛都沒刪」

恢復軍審制度 顧立雄坦言難度高：一個月提修法綱要

相關新聞

卓榮泰否認應變慢：有完善計畫、正面人選和美交涉

美國對等關稅來襲。行政院長卓榮泰今天表示，目前雙方交涉時機、內容還沒辦法向外界說明，只能在談判中向對方表示，請相信這都是...

彭金隆信心喊話：美兩大指數止穩 能提振台股

美國川普對等關稅政策釀全球股災，台股昨天清明連假後第一個交易日無量崩跌，終場重挫2065點、跌幅9.7%，收1萬9232...

待確定時間、方式 林佳龍：隨時可跟美方關稅談判

美國總統川普日前宣布對貿易夥伴祭出對等關稅後，部分國家陸續與美國接洽盼展開談判，以降低關稅。媒體報導白宮國家經濟會議主席...

美祭高關稅越南鞋廠「重傷」台商預言會有斷貨潮

美國對多國實施對等關稅，其中越南達 46%，鞋類生產成重災區。一位鞋廠台商老闆接受電話訪問時，直接說，這是「重傷」，未來...

黃敏惠參加中台灣首長線上會議 請中央速與美交涉降關稅

因應美國調升關稅對全球經貿衝擊，嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，...

高雄螺絲產業進入冰河期多時 立委邱志偉憂轉單效應

美國課徵32％關稅，北高雄螺絲產業首當其衝，立委邱志偉指出，美國市場因利潤低已成紅海市場，相較最大競爭對手中國54%、越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。