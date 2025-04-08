賴總統宣布對美軍購降貿易逆差 顧立雄：依優序溝通

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，賴清德總統有意擴大對美採購以降低貿易逆差，國防部長顧立雄今天表示，在完成建案程序並獲賦預算前，國防部不會對外透露詳細項目，未來將按照優序面向與美方溝通，以符合防衛作戰的實際需要。

賴總統前天透過影片發表談話，說明採取5項策略因應美國對等關稅政策，包括擴大對美採購以降低貿易逆差，行政院已經完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃，而國防部也提出軍事採購清單，各項採購都積極進行當中。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，顧立雄會前受訪時表示，在完成建案程序並獲賦預算以前，國防部不會對外透露詳細項目，並且根據四大優序面向與美國進行充分溝通，分別為建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰色地帶應處能力，以符合防衛作戰的實際需要。

媒體詢問，對美軍購預計增加多少金額，顧立雄則說，賴總統希望達到GDP的3%，國防支出分為人員維持、作業維持跟軍事投資，面對敵情日益嚴峻，「如果在軍事投資的部分能夠獲賦比較多預算，真的會成長。」

此外，國安局昨天提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，2020年迄共諜案起訴人數計159人，其中現役及退役軍人占比60％。顧立雄表示，共諜滲透確實無所不在，運用所有手段獲取所需情報，國軍當然是重點項目之一，軍方實施保防教育很成功，「幾乎有八成七的比例都是由官兵檢舉而查獲」，而國防部也持續進行相關查核。

面對中共灰色地帶襲擾增加，顧立雄說，身為國安團隊的一部分，國防部跟國安局密切合作，透過聯合情監偵、情資交換監控相關侵擾，也會根據不同程度進行因應，如果需要立即施行備戰操演加以因應，國防部將依照應處規則進行，充分回應灰色地帶襲擾讓國人安心。