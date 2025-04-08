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美國商會聲援台灣 二度發聲明籲美台雙方政府加速談判

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美國總統川普日前宣布對等關稅政策。(路透)
美國總統川普日前宣布對等關稅政策。(路透)

美國總統川普關稅海嘯在全球掀起驚濤駭浪，距離4月9日正式實施可謂山雨欲來，台灣美國商會8日再次針對美國對台關稅發出聲明，表示台灣美國商會就近期台灣遭課徵廣泛關稅之舉表達強烈關切。同時，台灣美國商會也肯定「台灣一向抱持最大善意處理美台雙邊貿易失衡」。

台灣美國商會並呼籲川普總統、美國華府政府官員及參眾兩院友台人士不應對台灣實施任何可能危及美台關係穩定及互信的貿易措施。台灣美國商會也呼籲各方秉持美台關係長久以來的互信及合作精神，攜手解決貿易問題，共同打造奠基於創新、投資及共同成長的未來。

台灣美國商會理事長Dan Silver強調，自由且公平的貿易以及健全的經濟政策，對提升生產力及可預測性至關重要，並進一步表示「對本會成員而言，擁有具確定性及穩定性的經商環境是會員們能有效經營、並促進健全且永續經濟成長之重要基石」。

台灣美國商會理事長Dan Silver另提及，「本會呼籲雙方政府加速談判，以促使該等關稅降到最低，同時應確保談判過程透明、明確且公平」。

此外，台灣美國商會並指出，有關總統賴清德重申台灣對美台夥伴關係的承諾，包括爭取對等關稅減免及擴大雙方市場對接等訴求，在此表達支持。台灣美國商會理事長Dan Silver並對此表示，「台灣是美國長期可靠的貿易夥伴，也一向抱持最大善意處理雙邊貿易失衡」。

台灣美國商會還表示，台灣多年來致力解決與美國貿易失衡的善意應受到肯定。目前對台灣課徵對等關稅一舉，不僅忽視了台灣致力解決與美國貿易失衡的誠意，更未考量到台灣對美台雙邊經貿夥伴關係的貢獻。

台灣美國商會還提到，身為全球最具創新能力的經濟體之一，台灣以人均計算，向美國申請的專利量持續排名全球前五強，台灣亦長期對美國在各關鍵產業的競爭力及韌性上做出長足貢獻。

台灣美國商會強調，將持續致力強化美台關係，推動開放且以法規為基礎的經貿環境，共創美台雙贏。

川普 關稅

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