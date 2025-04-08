快訊

iPhone 17 Air模型機完整亮相！機身僅5.5mm「大瘦身」 比對真的超薄

台股重挫…網友貼心分享「睡公園」好選擇 北中南推薦地點一次看

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

聽新聞
0:00 / 0:00

彭金隆信心喊話：美兩大指數止穩 能提振台股

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
金管會主委彭金隆今天表示，昨天台股反應是因為連假的關係，這是全球問題，但跟台灣高度連動的那斯達克綜合指數、費城半導體指數已經止穩，有助於提振台股信心。記者王千豪／攝影
金管會主委彭金隆今天表示，昨天台股反應是因為連假的關係，這是全球問題，但跟台灣高度連動的那斯達克綜合指數、費城半導體指數已經止穩，有助於提振台股信心。記者王千豪／攝影

美國川普對等關稅政策釀全球股災，台股昨天清明連假後第一個交易日無量崩跌，終場重挫2065點、跌幅9.7%，收1萬9232點。金管會主委彭金隆今天表示，昨天台股反應是因為連假的關係，這是全球問題，但跟台灣高度連動的那斯達克綜合指數、費城半導體指數已經止穩，有助於提振台股信心。

彭金隆今天到立法院備詢前接受媒體聯訪。針對昨日台股重挫，彭金隆表示，昨天股市反應是因為連假的關係，這是全球問題，不管是美股、歐股、亞股通通都反映了這個問題，不是台灣單一市場。他並重申，台灣比較特別，因為有連假，所以昨天反映了股價。

彭金隆指出，昨天歐股收斂，美股也已經回到比較穩定的狀態，甚至跟台灣高度連動的那斯達克綜合指數、費城半導體指數也都已經止穩，而且小幅上揚，今天早盤的日股也已經穩定，這都有助於提振台股信心。

彭金隆強調，過去金管會在處理這樣的事件，已經有非常多的經驗，金管會會隨時關注，並提出相關措施，例如金管會周日幾項措施也發揮了它的效果，金管會會持續的關注，適時進行相關措施。

川普 關稅

延伸閱讀

連假4天府院100小時拆彈 賴總統端出實質政策牛肉

緬泰強震 國銀曝險1,321億

推動亞資 拚 GFCI 排名躍進

國際金融中心排名退到73名 金管會喊：兩年要進步20名

相關新聞

卓榮泰否認應變慢：有完善計畫、正面人選和美交涉

美國對等關稅來襲。行政院長卓榮泰今天表示，目前雙方交涉時機、內容還沒辦法向外界說明，只能在談判中向對方表示，請相信這都是...

彭金隆信心喊話：美兩大指數止穩 能提振台股

美國川普對等關稅政策釀全球股災，台股昨天清明連假後第一個交易日無量崩跌，終場重挫2065點、跌幅9.7%，收1萬9232...

待確定時間、方式 林佳龍：隨時可跟美方關稅談判

美國總統川普日前宣布對貿易夥伴祭出對等關稅後，部分國家陸續與美國接洽盼展開談判，以降低關稅。媒體報導白宮國家經濟會議主席...

黃敏惠參加中台灣首長線上會議 請中央速與美交涉降關稅

因應美國調升關稅對全球經貿衝擊，嘉義市長黃敏惠昨晚與中台灣區域治理平台7位縣市長，共同參與「因應美國調漲關稅」線上會議，...

高雄螺絲產業進入冰河期多時 立委邱志偉憂轉單效應

美國課徵32％關稅，北高雄螺絲產業首當其衝，立委邱志偉指出，美國市場因利潤低已成紅海市場，相較最大競爭對手中國54%、越...

中部兩大產業因關稅首當其衝 馬文君籲政府精準補助

美國宣布對全球課徵對等關稅，引發各界憂心，國民黨立委馬文君分析，中台灣兩大產業將受嚴重影響，包含工具機、機械產業及農業等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。