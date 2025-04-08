憂關稅危機引發連鎖社會問題 張麗善喊話中央

因應美國對台課徵對等關稅，雲林縣長張麗善今向中央喊話，關稅問題恐造成全球經濟蕭條，引發連鎖社會問題，包括勞工失業、社福捐款減少等，呼籲中央盡快建立社會安全網。

張麗善人在新加坡率隊參加食品展，昨晚透過視訊方式參加中台灣治理平台共同發表聯合聲明，呼籲中央應協助企業、勞工紓困、保障農業、建立社會安全網，避免勞工無薪假、失業衝擊，造成更大的社會問題。

她今發布新聞稿指出，1929年美國金融風暴引發全球經濟大蕭條的歷史經驗顯示，弱勢階層是面對經濟蕭條最弱勢的群體，必然會導致一連串的社會安全危機，此時除了注意企業紓困外，更要強化既有的社會安全網。

針對美國提高關稅，企業未來可能將減少工時，她呼籲，短期因應措施為政府應補貼部分工資，降低勞工解雇風險；因關稅影響造成業務緊縮，導致勞力過剩，需放無薪假，政府應給予企業補貼，讓企業渡過難關。

中期策略則由公部門創造就業機政府提供臨時工作，維持失業勞工經濟生活穩定；針對受關稅影響勞工，延長失業給付期限，提高失業補助金額，政府也應協助勞工技能升級，並加速就業媒合工作。

張麗善說，即使關稅問題導致政府需大規模支應產業補貼，也應明確保障原社會福利預算不得遭到排擠或調減。此外，中央在對外談判關稅時，要注意避免犧牲、衝擊原本就處於弱勢的農業等產業。

張麗善強調，針對非自願失業或工時大幅減少，政府需提高補助標準與放寬申請條件。對於一般性失業者，建議放寬現行「一個月內須完成3次求職未媒合」的補助門檻及額度。