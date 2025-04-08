大難臨頭柯建銘還在吵座位 卓揆：政府一體 沒主客之分

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天在朝野會談中，對座位安排不滿，一度揚言走人。行政院長卓榮泰今天表示，就國家而言，政府是一體的，實在沒什麼主客之分，大家坐下來就當前局勢討論，才是最重要的事情；很感謝，也樂意看到有進展，後續會繼續往這方向努力。

卓榮泰昨天下午邀集朝野各黨團至政院，就美奪位等關稅衝擊共商國是。不過，民進黨立院黨團總召柯建銘不滿座位安排，認為自己沒有坐在卓榮泰旁邊，卻是國民黨立院黨團總召傅崐萁坐卓榮泰隔壁，一度表示不願開會。最後，行政院副院長鄭麗君出面，與柯建銘交換座位，柯、傅分別坐在卓榮泰的左右兩邊，會商才得以繼續。

卓榮泰今天表示，感謝昨天朝野各黨團，在最短時間內到政院交換彼此態度，確立了有個共同方向。行政院作為邀請方，未來希望盡到邀請方責任，讓每個人都能很舒服地來參加會議。