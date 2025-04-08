國安基金護台股？ 卓榮泰：不是政府兩句話能決定

行政院長卓榮泰今天表示，國安基金是否進場護盤，不是政府一兩句話就能決定的，必須各方情勢考量，政府珍惜國家資源，在對全民有交代時機才能做正確判斷，目前沒任何預設。

美國總統川普掀關稅戰，引爆全球股市重創。台股繼昨日大跌2065點後，今日開盤指數下跌167.88點，開盤指數為1萬9064.47點，盤中下跌逾900點，最低來到1萬8316.78點。台積電（2330）開盤價797元，下跌51元。

卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，會前受訪表示，關於台股大跌，雖然大家心裡有準備，但經歷了昨天股市衝擊。行政院、金管會、央行都做了情勢分析，也謝謝金管會、證交所做了三項措施，對初步防治投機空頭有正面作用，今天又針對936多檔個股有進一步規畫；昨天美股已有往正面方向發展，希望台股基本面、經濟體質能良好。