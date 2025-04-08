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卓榮泰否認應變慢：有完善計畫、正面人選和美交涉
美國對等關稅來襲。行政院長卓榮泰今天表示，目前雙方交涉時機、內容還沒辦法向外界說明，只能在談判中向對方表示，請相信這都是從4月3日當天就開始進行，就有代表在美方進行溝通，政府絕對有完善的計畫、正面的人選進行交涉。
卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪表示，大家關心美國關稅對國家衝擊，在4月3日台灣時間凌晨美國宣布後，當天行政院就提報了初步計畫，並透過既有管道多方聯繫，目前台灣是眾多要求和美方談判的國家之一，會在賴清德總統的談判構想下提出詳細內容。
卓榮泰表示，談判內容只有在談判過程跟對方表示，因此，時機、內容還無法對外說明，但這是當天到現在一直進行，相關代表在跟美方溝通，盡量把時間能爭取到適當時間、人選，正面交涉。
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