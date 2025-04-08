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32%關稅香山傳產受衝擊 邱臣遠提利息補貼、減稅助產業

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠表示，香山工業區尚有傳統製造業，他曾是越南台商，建議可從利息補貼、就業安定及相關稅制的減免著手，從中找到產業契機與缺口。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠表示，香山工業區尚有傳統製造業，他曾是越南台商，建議可從利息補貼、就業安定及相關稅制的減免著手，從中找到產業契機與缺口。圖／新竹市政府提供

美國將課徵32%高關稅，中台灣區域治理平台8縣市首長昨晚召開線上會議，提出5大主軸。新竹市代理市長邱臣遠表示，香山工業區尚有傳統製造業，他曾是越南台商，建議可從利息補貼、就業安定及相關稅制的減免著手，從中找到產業契機與缺口。

邱臣遠表示，這次美國宣布新一輪關稅政策，對台灣造成非常大的影響，尤其新竹市是台灣高科技產業的重鎮，匯集大量的半導體和電子產品的研發與製造企業，雖半導體產品暫時獲得豁免，但新竹市以高科技產業為主的竹科園區及相關產業仍面臨不小壓力，竹科園區年生產總額估計約1.5兆元，期望中央後續提出的協助方案，能有效降低新竹科技產業的衝擊。

邱臣遠指出，這次線上會議主要提出5大主軸，包含盤點8縣市轄內產業受美國調漲關稅影響的樣態與規模、聯合聲明支持中央盡速通過880億元補助方案、聯合呼籲中央與八大公股行庫不抽銀根，並與友好國及區域組織進一步降低關稅或簽訂關稅優惠、擴大非美市場拓銷與參展補助合作計畫、跨縣市攜手照顧勞工方案策略等。

邱臣遠提到，他已指示竹市府相關局處採取應對措施，且香山工業區尚有傳統製造業如玻璃及機械設備等產業，市府也將於今天召開跨局處及產業諮詢會議，聚焦討論三大因應策略，包含透過產業諮詢平台彙整企業意見與需求；強化香山工業區的輔導資源，並檢視供應鏈結構；積極爭取中央補助，並與竹科園區緊密合作，確保相關協助措施有效落實。

針對跨縣市攜手照顧勞工方案，邱臣遠表示，竹市府將成立聯合訪視小組，關心勞動力狀況，並開設專案單一窗口掌握確認，提供跨縣市相互支援，持續保持勞工朋友們的就業安定。

市府指出，行政院已提出880億元預算案因應美國關稅，但相關具體方案仍需更詳細的規畫與說明。市府呼籲，該預算的使用必須真正落實到地方，幫助竹市受衝擊的企業與民眾減輕負擔。

美國將課徵32%高關稅，中台灣區域治理平台8縣市首長昨晚召開線上會議，提出5大主軸。圖／新竹市政府提供
美國將課徵32%高關稅，中台灣區域治理平台8縣市首長昨晚召開線上會議，提出5大主軸。圖／新竹市政府提供

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