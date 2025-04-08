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民進黨大內宣一句話 游淑慧嘆台灣企業現面臨「雙慘」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。（本報資料照片）
台北市議員游淑慧。（本報資料照片）

川普對台祭出32%高關稅，國民黨議員游淑慧說，民進黨大內宣稱「台美關係堅若磐石」，台灣企業現卻面臨「雙慘」情況。當年配合政策將企業從大陸撤回或分散風險到東南亞，但這一波關稅戰，不要讓製造業變成「無路可去」。

游淑慧在臉書提到，弔詭的是，民進黨一直對內大內宣，催眠民眾說台美關係堅若磐石，但如果堅若磐石，川普為何還要三番兩次點名台灣稱「台灣拿走美國晶片」，早年台灣的電腦產業情何以堪？因過去台灣電腦業是代工之島，經過毛三毛四、胼手胝足做出成績後，現在美國卻眼紅了。

游說，之前民進黨要求台灣企業，盡量從大陸撤回台灣或分散風險到東南亞其他地方，但這一波被加關稅最多就是台灣與東南亞其他地方，變成讓台灣製造業無路可去。

對於川普祭出對等關稅措施之後，已經有超過50個國家，要與美國開展貿易談判，游說，「下跪」或許有用，問題是我們要「下跪」幾次？

昨天也出席內科產業座談的游淑慧提到，面對川普海嘯，「憂心如焚」是所有出席座談的內科業者共同心情。有業者昨天晚上已經準備赴美應變、有業者在公司開了一整天會。

他們的疑問是「政府能幫忙做什麼？產業要何去何從？」「與日韓等競爭國家的競爭條件，會不會被越拉越大？」「停單撤單效應如果發生，下一步是不是會造成停工、失業？」

還有「產業會不會因此外移？台灣未來還有什麼利基對外招商？」「如果製造業真的要前進美國，政府有沒有能力幫業者談到更好的投資條件？」「我們的談判團隊是否已經到了美國？有了談判的窗口台灣政治鬥爭和紛擾何時可以放下？」

游說，產業一個又一個的問題，一句又一句的憂慮，蔣萬安市長說，最壞的打算、最多的準備，地方政府雖然能做的不多，但該做的，都已經在盤整準備。

她也拜託蔣萬安市長，務必把所有業者的意見蒐集整理，周四的行政院會，提供給行政院和經濟部了解。

川普 關稅

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川普威脅大陸撤回報復性關稅 否則加徵50%關稅

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