企業主傾訴因關稅失眠多日 羅智強籲執政者走出辦公室

美國對等關稅引發國內企業主憂心，國民黨立委羅智強分享，自己昨走訪選區時碰到企業主陳情對等關稅對工廠的衝擊已經令人失眠兩天，其實近日各式管道都反應民眾心中的不安，還是希望執政者能走出辦公室傾聽人民的恐懼與痛苦。

羅智強表示，昨在行政院召集各黨團協商後，回辦公室完又再接力返回選區，在大安區在地里長黃正浪、蘇偉彬陪同下繼續行「大安百萬步」走訪芳和里與黎元里，過程中也接到許多民眾陳情，其中有位民眾向他反映有關對等關稅對的衝擊。

「我已經失眠兩天，不只是工廠生存問題，更是員工生計問題！」羅智強指出，民眾這句話令他難以忘懷，也令他想到前天同樣有名企業主向他訴苦，該企業主工廠原本分布在台灣與中國大陸，後來配合政府的「新南向政策」，逐步把大陸的生產線遷往東南亞，但對等關稅一來，整個布局遭到重擊，客戶開始觀望，甚至要求暫停出貨，「我不是唯一一個，很多產業都陷入同樣的危機。」希望他在立院能為大家發聲。

羅智強表示，諸如此類的民眾心聲，其實這幾天不絕於耳，不論是電話、Line、社群訊息，還是他走在街上，民眾都在用不同方式反映心中的不安、擔憂及對未來的恐懼；希望執政者也能像他一樣走出辦公室、走進社群、走入巷弄，傾聽人民真實的聲音，不是只聽報告、看民調、看數據，而是真實聽見人民的恐懼與痛苦。