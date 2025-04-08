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針對美對等關稅 經貿辦：擬排除7項非關稅障礙

聯合報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院經貿談判辦公室昨指出，針對美國對等關稅，我國已提出五項應變策略，在排除非關稅貿易障礙部分也已盤點出數量限制、海關障礙、技術性貿易障礙、檢疫措施、智慧財產權保護、服務業障礙、投資障礙等七項，將積極處理以協助談判更順利。

為了因應美國對等關稅問題，行政院提出相關因應對策，不僅要開始積極與美方談判，也將更積極排除非關稅貿易障礙部分，主要還是此為美方評估貿易夥伴是否公平的重要指標，必須積極解決台美多年來非關稅貿易障礙。

美國貿易代表署日前公布「二○二五年對外貿易障礙評估報告」，台灣部分大部分與去年相同。經貿辦表示，相較於往年，今年多出部分包括美國利害關係人士認為台灣主管機關針對使用美國豬肉的場所的查核並不合理，包括進口商、經銷商與食品服務設施，且台灣主管機關查核該等場所的頻率也干擾業者正常營運，造成業者不願購買美國豬肉。

川普 關稅

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