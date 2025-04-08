對美談判 綠委點名蔡英文、蕭美琴

應對美國關稅新制，賴清德總統指派行政院副院長鄭麗君領軍對美從零關稅起，有民進黨立委點名有國際談判經歷的前總統蔡英文主責，或曾任駐美代表的副總統蕭美琴領軍，蔡英文辦公室昨表示「不予評論、對執政團隊很有信心」。

行政院前副院長施俊吉則表示，從零關稅談起是正確方向，但美國未必接受，美國真正目的除縮小貿易逆差，也希望藉由加徵關稅創造稅收，合理談判空間應設定在百分之十五至廿稅率區間，他認為若不解決台幣貶值問題，即使美方同意部分減稅，台美貿易逆差仍難以扭轉。

川普當選美國總統後，行政院長卓榮泰便指示鄭麗君組成台美經貿工作小組關注進度、針對川普新政研議對策。川普宣布對台課徵百分之卅二對等關稅後，賴總統於前天透露台灣已組成談判小組，由鄭麗君領軍，成員包括國安會、經貿談判辦公室、行政院相關部會及學界、業界；賴總統說，談判關稅可從比照美加墨自貿協定，從台美雙方「零關稅」開始談起。

不過，民進黨立委陳素月、何欣純昨公開喊話政府盡速組專案小組，針對外銷為主的廠商提供短中長期因應方案，必要時推出特別預算因應。兩人提到，關稅談判代表須極具重量、有專業經驗，點名有國際談判經歷的卸任總統蔡英文及對美溝通經驗豐富的蕭美琴，「由蔡、蕭任特使團長能凸顯台灣政府非常重視與美談判」，藉以取得川普信任、為台灣談到最好最優條件，降低高關稅對台衝擊。

施俊吉昨接受網路節目「中午來開匯」訪問時提出三策略，首先是增加自美進口商品以縮小雙邊貿易逆差，其次是合理調整出口結構並強化對具爭議商品管理、嚴格把關業者「洗產地」以確保出口合乎規範，最後是分散出口市場，降低對美依賴。目前台灣對美出口占百分之廿三，應避免「將所有雞蛋放在同一個籃子」。

施俊吉表示，真正被忽略的關鍵是台幣匯率。去年九月至今台幣已貶值約百分之五點三，為全球第二大貶值貨幣，僅次於韓元，雖貶值有助出口競爭力，但卻同時推高進口成本、加劇國內通膨；台美貿易逆差根本在台幣匯率，呼籲央行調整匯率政策，將台幣升至合理區間甚至接近十五至十六元兌一美元，才能從根本改善貿易失衡問題。