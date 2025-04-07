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川普威脅大陸撤回報復性關稅 否則加徵50%關稅

美高關稅衝擊業者被砍單 藍委喊話政府紓困要精準即時

聯合報／ 記者張裕珍曾增勳／連線即時報導
因應美國對等關稅衝擊，行政院今天下午2時邀立法院朝野各黨團在政院共商國是。記者黃婉婷／攝影
因應美國對等關稅衝擊，行政院今天下午2時邀立法院朝野各黨團在政院共商國是。記者黃婉婷／攝影

美國對台灣祭出32%高關稅衝擊，多名立委都接到企業界反映憂慮心聲，立委鄭正鈐也接獲光電業者反映，已經出現砍單現象，未來恐將面臨超過20%營收損失。立委們紛紛呼籲政府緊急紓困機制必須要精準與即時，全方位協助產業穩住陣腳。

立委呂玉玲說，她有接到企業負責人陳情，企業都很緊張，面對高關稅打擊企業都憂心忡忡，希望政府拿出魄力、方法與美國好好談，台灣本有台積電、軍購、天然氣等籌碼在手，執政黨卻早早答應美國，如今面臨手中無籌碼可談，產業、「企業看在眼裡、急在心裡，要求政府必須拿出對策，協助企業。」

立委魯明哲也說，自己接到不少出口企業負責人電話，看到股票跌，面對美國對台課高關稅，不少企業第一時間都嚇到，多數企業表達高關稅衝擊企業重大，尤其中小企業擔心如何度過關稅風暴，大部分企業都等待政府回應和協助，不能任憑企業自生自滅。

本會期在立法院經濟委員會的鄭正鈐也接獲光電業者反映，已經出現砍單現象，以目前趨勢來看，恐將面臨超過20%營收損失。鄭正鈐指出，企業正面臨出口成本飆升與接單困難的雙重壓力，企業界普遍希望政府能與美方啟動實質談判，設法降低關稅障礙。同時，補助機制應具體且即時，真正發揮「及時雨」效果。

「這不是單一企業的困境，而是整個產業的警訊，政府不能再慢半拍。」鄭正鈐說，政府編列的880億元特別預算根本是杯水車薪，建議行政院立即召集各縣市政府與產業組織全面盤點，根據地方掌握的第一線資訊，精準設計包括稅率、利息補貼、營運資金貸款等因應方案，從實際需求出發，量出為入幫助產業度過難關。

此外，對於彭博社指出美國關稅將導致台灣GDP下滑3.8%的報導，鄭正鈐認為這並非危言聳聽。他指出，2024年台灣失業率為3.38%，約有46萬人失業，若因產業衝擊失業率升至5.5%至6%，恐將新增24萬至30萬失業人口，政府應提出穩定就業與勞工支持配套，防止產業動盪引爆經濟震盪。

鄭正鈐也呼籲，政府必須同步啟動「短期急救、長期體質升級」雙軌策略，除了立即紓困與穩定就業，更應協助產業升級轉型、分散市場布局、掌握關鍵技術，才能讓台灣產業從根本提升國際競爭力，真正走出危機。

川普 關稅

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