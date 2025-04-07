美關稅衝擊、廠商傳遭棄單或暫時停產 中市府提6方案因應

因應美國宣布將課徵台灣32%高關稅，台中市政府已成立「專案緊急因應小組」，市長盧秀燕7日宣布六大策略，包括一周內針對產業影響態樣調查完成、呼籲政府公股行庫不要抽銀根、盼立法院不分朝野盡速通過880億元補助方案等。

盧秀燕表示，此次美國關稅調漲對台灣造成非常大的影響，尤其台中是機械工業、工具機、手工具、自行車等產業的主要研發產地，讓許多業者非常焦慮，反映已有買家要求暫時不出貨、暫時停產或甚至棄單等情形。

對此，市府除於連假期間成立「專案緊急因應小組」，協助業者對接資源度過難關，今天更安排兩大會議與會面，第一場是邀請台中境內面臨相關高關稅的產業領導人進行座談，了解業者受影響的層面，第二場是安排跟歐洲經貿辦事處長谷力哲會面，討論分散市場的議題，並於會後宣布六大策略。

第一，一周內由經發局調查受影響的產業態樣及規模，以利掌握較精確的數據，讓市府對症下藥。

第二，強烈呼籲政府公股行庫不要抽銀根，考量資金流動是目前各產業最擔憂的問題之一，加上政府跟美國談判快則幾個月，慢則可能半年、一年都有，在談判的這段時間，為讓企業度過難關，呼籲公股行戶應立刻宣布在一定的期限內，半年或一年內不要抽銀根，避免產業雪上加霜。

第三，盼立法院盡速通過880億元特別預算，強烈呼籲大家支持賴清德總統、支持卓榮泰院長，讓政府有工具可給已影響及未來可能受影響的廠商一點幫助，呼籲立法院不分藍綠白各個政黨，儘速通過880億元特別預算。

第四，研訂勞工輔助方案，現在可能會發生無薪假或要求員工輪流休假，甚至資遣倒閉等情形，所以市府已開始展開勞工輔助方案研訂，全力協助員工。

第五，分散訂單擴大非美市場，就盧秀燕跟歐洲經貿辦事處谷力哲會面討論的結果，歐盟現在面臨同樣的情形，所以會中提到兩個重點：一，呼籲中央應對於美國以外的其它市場，例如對歐盟的關稅障礙進行檢討；二、鼓勵業者拓銷非美國的市場，加強彼此經貿往來。

第六，拓銷參展補助，鼓勵國內廠商多到美國以外的市場去行銷，爭取世界各國的訂單。對此，市府正擬定相關協助措施，包括到國外參展補助；另外，也可以邀請美國以外廠商到會展中心參展，加強台灣與美國以外國家經貿往來。