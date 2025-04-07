朝野會商落幕 卓榮泰：現在是不分黨派與彼此時刻

因應美國對台灣課徵32％的對等關稅，行政院長卓榮泰今天邀請國會朝野黨團會商國政，閉門會議歷時2小時多。卓榮泰強調，現在是全球經貿巨大變動的時刻，也是朝野不分黨派、國人不分彼此，齊心共同應變的時刻，行政團隊會用最快的速度讓國人及產業安心。

卓榮泰稍早在臉書發文指出，行政院針對美國對等關稅事宜，今日邀請朝野黨團代表至行政院進行會商，他要特別感謝朝野黨團，願意在國家面臨重大挑戰的時刻，與政府站在一起，共同來解決人民當前迫切需要。

卓榮泰指出，會中，政院向各黨團簡要說明，對等關稅之背景、我國當前情形，以及政府現在及未來因應情勢所採取的五大策略，其中包括「9大面向、20項措施、總經費880億」的產業支持方案，以及擴大對美投資採購等爭取改善對等關稅作為。