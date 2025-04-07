朝野會商關稅衝擊 政院：涉特別預算部分盼國會支持

因應美國對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰今邀立法院朝野黨團會商國政。據轉述，卓揆感謝各黨團幹部於清明連假後的第一天撥冗出席，會中也共同針對國內產業所受影響及政府因應對策進行討論與溝通，盼朝野黨團共同支持行政院所提「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案，全力穩定國家經濟及產業發展，讓產業與國人都能安心。

美國總統川普對台課徵32％的對等關稅，李慧芝坦言，此前政府已進行總體產業及個別產業的衝擊影響評估分析及設算，但考量32%稅率數字較為極端，須進行總體調整，因此行政團隊未能於4月3日下午第一時間向大家報告。

李慧芝說，卓揆在4月4日記者會中，除向國人說明影響評估及因應措施外，也請各部會就產業影響評估進行全面性檢討，並根據衝擊評估，準備總經費880億元的支持方案，其中包含貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等支持措施的預算，期盼行政、立法兩院共同努力，儘速通過預算審查，透過短期救急，挺住國內產業。

另一方面，李慧芝轉述，賴清德總統相當關心勞工朋友在此次美國關稅政策中所遭受之衝擊，因此勞動部在4日記者會中，特別提出「安定就業」方案，以行動力挺勞工度過難關。同時，卓揆也指示國家發展委員會提出中長期應對策略及方針，而後續如涉及修法及立法工作，也有賴立法院共同支持。

李慧芝轉述，一個國家對於工業、農業及產業的發展，本來就有相關支持政策，此次行政院所提支持方案，除了在既有基礎上持續擴大外，更針對受美國關稅影響的特定對象放寬若干限制、簡化相關補助申請流程。此外，政府一定會依據受影響產業及民眾的實際需求提供相關協助，在880億元的預算額度內核實動支每一筆預算，倘後續仍有所不足，也會再評估增加預算的可能。

李慧芝指出，卓揆會中提到，政府後續將以關稅與非關稅措施談判，及擴大採購、擴大投資為任務，並密切關注其他國家或地區從事低價傾銷及違規轉運等問題，適時採取合理管制措施，目前最重要是希望降低關稅，朝有利台灣的方向發展，並形成台美新的合作關係。

李慧芝強調，談判是一個動態過程，政府會做好相對應的衝擊評估，並積極與朝野、產業及社會溝通討論，尋求共識。針對非關稅貿易措施及擴大採購如達一定量額，可能涉及特別預算編列部分，都有賴國會給予支持。

至於在野黨黨團提案要求卓揆赴立法院針對美國關稅因應措施進行專案報告一事，李慧芝表示，卓揆在會中也允諾，後續將尊重立法院朝野協商的結果。