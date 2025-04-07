因應對等關稅 嘉縣府成立產業輔導勞工關懷小組

美國總統川普對等關稅政策衝擊全球，嘉義縣長翁章梁今天邀集相關單位召開因應會議，裁示成立產業輔導及勞工關懷小組，協助嘉義廠商及農漁業者度過關稅危機。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，為協助業者度過對等關稅難關，翁章梁今天要求經濟發展處、農業處及工策會，彙整農漁業者與各工業區廠商產品輸出美國受影響程度，以及期待政府協助的需求事項。

翁章梁並指示相關單位成立產業輔導及勞工關懷小組，儘速完成調查及盤點產業面臨問題與需求，狀況彙整後立即召開協調會因應，並對接中央輔導方案與配套措施。

縣府指出，中午翁章梁在新港迎接大甲媽祖後，下午即回縣府召開會議，聽取各單位簡報，包括出口美國的台灣鯛、蘭花等品項，以及嘉太、民雄、頭橋、大埔美、馬稠後產業園區等工業區廠商面臨高關稅後可能導致勞工失業或放無薪假等問題。

經發處指出，受美國關稅影響的產業有電子資訊、傳產（石化、紡織、製鞋、工具機、自行車暨汽車零組件及鋼鐵）、金屬、機械、建材、家電，目前了解大埔美及馬稠後產業園區有部分廠商受到此次美國關稅影響。

此外，台積電在嘉義設廠目前仍按進度持續進行未受影響，目前第一、二座先進封裝廠持續建廠中，2025年第三季第一座先進封裝廠將完工裝機，2026年第二座完工裝機，2028年兩座廠開始量產。