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關稅風暴來襲 高雄螺絲業抱怨「美國客戶出貨喊停」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩前往高雄路竹拜會螺絲產業公會，業者透露，關稅調整消息一出，許多美國客戶已緊急喊停出貨。圖／立委邱議瑩服務處提供
立委邱議瑩前往高雄路竹拜會螺絲產業公會，業者透露，關稅調整消息一出，許多美國客戶已緊急喊停出貨。圖／立委邱議瑩服務處提供

美國總統川普對台課徵32%對等關稅，美國市場占出口92%的高雄螺絲螺絲、螺帽等扣件業首當其衝，立委邱議瑩今天拜會台灣螺絲公會，業者抱怨，關稅調整消息一出，許多美國客戶已緊急喊停出貨，政府880億元補助僅能短期紓困，未來衝擊無法預估。

邱議瑩表示，這是一場關乎台灣製造業的關鍵戰役，會持續把產業聲音帶進中央，要求中央與地方合作啟動產業轉型因應小組，與大家一起守住台灣製造的根基。

全台螺絲、螺帽及鉚釘製造業工廠逾1800家，最大產業聚落位於北高雄，去年已經歷一波歇業及減產風暴。市府經發局評估，高雄市整體產業受影響較大的產業為未在豁免範圍的金屬加工製品及石化業，依據財政部統計，高雄相關金屬加工製品產值約2330億元，輸美產值約564億元，佔產值24%，其中以螺絲、螺帽等扣件業輸美產值約523億，占出口比達92%。

今天下午邱議瑩赴路竹區拜會螺絲公會，多家業者提及，扣件產業本身利潤低，近年原物料成本暴漲，原有訂單已經停滯；關稅調整消息一出，許多美國客戶已緊急喊停出貨。

業者也說，政府提出的880億元補助雖可短期紓困，但面對長期的關稅壓力與全球供應鏈重組，未來實際衝擊還不明朗，長期還是需要政府協助產業轉型。

邱議瑩強調，全力爭取中央880億元補助能夠精準到位，優先協助受創最深的傳產與出口導向產業。此外，她也將要求啟動跨部會的產業轉型因應小組，協助業者因應關稅變局，開拓多元市場、提升附加價值。

立委邱議瑩參觀螺絲工廠，業者透露，扣件產業本身利潤很低，出口量已經大不如前。事實上，去年已經發生一波歇業潮，多家業者減班休息。圖／立委邱議瑩服務處提供
立委邱議瑩參觀螺絲工廠，業者透露，扣件產業本身利潤很低，出口量已經大不如前。事實上，去年已經發生一波歇業潮，多家業者減班休息。圖／立委邱議瑩服務處提供

川普 關稅

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