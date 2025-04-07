川普關稅衝擊 屏東蝴蝶蘭受影響…業者：看政府談判結果

美國川普對台灣課徵32％高關稅，衝擊產業，屏東蝴蝶蘭出口受影響，占近五成。屏東縣蘭花業者、台灣蘭花產銷發展協會副理事長許志賢說，業者觀望，等待政府談判的結果。

台灣蘭花展銷發展協會副理事長許志賢說，台灣蝴蝶蘭出口全球，美國約有四成，蘭花一年產值六十億，蝴蝶蘭占九成，等於五十四億中有百分之四十是蝴蝶蘭苗，蘭苗出口到美國原本零關稅，台灣主要是賣蝴蝶蘭苗到美國，再由當地業者接力生產開花，賣到花市或市場。

「關稅百分之卅二，當然衝擊很大！」許志賢說，買家就要多付卅二％的稅，會影響末端售價，成本會拉高，有可能會考慮在美國當地買，且荷蘭業者在美國已落地生根生產苗，成本較便宜，荷蘭銷到美國，只有課徵百分之廿的稅。

許志賢說，政府團隊已過去談判，大家都在等談判結果，都在觀望，目前是四月八日之後裝櫃的會生效，但也要看談判結果，賴總統提出零關稅開始談，可能會有轉機，希望釋出善意，有談的空間。若沒有如願的話，台灣出口業者要跟當地進口業者談，怎麼去分擔費用，全部他們吸收成本會太高，可能會三方吸收，出口廠商、賣家、末端，分擔多出來關稅問題。

許志賢說，蝴蝶蘭外銷主力是美國，第二大是日本，第三是越南。在美國的話，台灣最大對手是荷蘭，荷蘭在美國有設廠，也有自動化，很多訂單可能會被荷蘭搶走，且荷蘭關稅百分之廿，還比台灣低十二％，很有競爭力。要看政府談判結果，看有沒有辦法降低，若降低了，不只對蘭花，對各行各業，只要能降下來都是利多。