快訊

美國股災將淪陷：全球自由貿易體系正式說再見？

台股崩跌哀鴻遍野 泌尿科醫：男性「1手術」執行率增

傳1床位喊價2萬？2校區宿舍混抽爆私售亂象 清大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅衝擊 屏東蝴蝶蘭受影響…業者：看政府談判結果

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
美國川普對台灣課徵32％高關稅，衝擊產業，屏東蝴蝶蘭出口受影響。記者劉星君／攝影
美國川普對台灣課徵32％高關稅，衝擊產業，屏東蝴蝶蘭出口受影響。記者劉星君／攝影

美國川普對台灣課徵32％高關稅，衝擊產業，屏東蝴蝶蘭出口受影響，占近五成。屏東縣蘭花業者、台灣蘭花產銷發展協會副理事長許志賢說，業者觀望，等待政府談判的結果。

台灣蘭花展銷發展協會副理事長許志賢說，台灣蝴蝶蘭出口全球，美國約有四成，蘭花一年產值六十億，蝴蝶蘭占九成，等於五十四億中有百分之四十是蝴蝶蘭苗，蘭苗出口到美國原本零關稅，台灣主要是賣蝴蝶蘭苗到美國，再由當地業者接力生產開花，賣到花市或市場。

「關稅百分之卅二，當然衝擊很大！」許志賢說，買家就要多付卅二％的稅，會影響末端售價，成本會拉高，有可能會考慮在美國當地買，且荷蘭業者在美國已落地生根生產苗，成本較便宜，荷蘭銷到美國，只有課徵百分之廿的稅。

許志賢說，政府團隊已過去談判，大家都在等談判結果，都在觀望，目前是四月八日之後裝櫃的會生效，但也要看談判結果，賴總統提出零關稅開始談，可能會有轉機，希望釋出善意，有談的空間。若沒有如願的話，台灣出口業者要跟當地進口業者談，怎麼去分擔費用，全部他們吸收成本會太高，可能會三方吸收，出口廠商、賣家、末端，分擔多出來關稅問題。

許志賢說，蝴蝶蘭外銷主力是美國，第二大是日本，第三是越南。在美國的話，台灣最大對手是荷蘭，荷蘭在美國有設廠，也有自動化，很多訂單可能會被荷蘭搶走，且荷蘭關稅百分之廿，還比台灣低十二％，很有競爭力。要看政府談判結果，看有沒有辦法降低，若降低了，不只對蘭花，對各行各業，只要能降下來都是利多。

川普 關稅

延伸閱讀

影／藍白立委邀閣揆到立院報告 柯建銘：川普在搞「全球大罷免」

柯建銘：川普在搞全球大罷免 台灣應同行對抗共產主義

朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

川普高關稅衝擊 台南蘭花、台灣鯛業者：部分訂單已暫停

相關新聞

關稅風暴來襲 高雄螺絲業抱怨「美國客戶出貨喊停」

美國總統川普對台課徵32%對等關稅，美國市場占出口92%的高雄螺絲螺絲、螺帽等扣件業首當其衝，立委邱議瑩今天拜會台灣螺絲...

美國高關稅衝擊！桃竹竹苗首長與業者敲定10日座談 張善政親主持

因應美國提高對台關稅，桃園市長張善政昨致電竹竹苗首長共商策略。市府今表示，4縣市預計10日舉辦座談會，由張親自主持，新竹...

美國高關稅衝擊產業叫苦 謝龍介建議投審會踩剎車叫板川普

美國對台灣課徵32%高關稅，業者哀鴻遍野，國民黨立委謝龍介指出，總統賴清德祭出的策略，發揮不了作用，而且也把可用的籌碼玩...

批賴總統談判錯誤、無底線 朱立倫10日晚邀藍縣市首長開會

美國總統川普提對等關稅，將對台灣課稅32%，衝擊台灣出口製造產業。行政院長卓榮泰日前宣布將補貼880億，國民黨主席朱立倫...

川普關稅衝擊 屏東蝴蝶蘭受影響…業者：看政府談判結果

美國川普對台灣課徵32％高關稅，衝擊產業，屏東蝴蝶蘭出口受影響，占近五成。屏東縣蘭花業者、台灣蘭花產銷發展協會副理事長許...

因應美關稅 屏縣府研議加碼補助中小企業及蝴蝶蘭外銷

美國川普政府最新關稅政策，屏東縣以中小型企業及蝴蝶蘭外銷影響最大，縣長周春米緊急邀集縣府團隊研議方案，提出具體短期補貼與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。