快訊

美國股災將淪陷：全球自由貿易體系正式說再見？

台股崩跌哀鴻遍野 泌尿科醫：男性「1手術」執行率增

傳1床位喊價2萬？2校區宿舍混抽爆私售亂象 清大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

美國高關稅衝擊產業叫苦 謝龍介建議投審會踩剎車叫板川普

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨立委謝龍介反映產業心聲，建議賴政府組財金內閣，因應美國高關稅衝擊。聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介反映產業心聲，建議賴政府組財金內閣，因應美國高關稅衝擊。聯合報系資料照片

美國對台灣課徵32%高關稅，業者哀鴻遍野，國民黨立委謝龍介指出，總統賴清德祭出的策略，發揮不了作用，而且也把可用的籌碼玩完了，建議重組財金內閣因應。認為國與國之間的交手也應有人唱黑臉，建議投審會踩剎車，和川普叫板。

謝龍介說，越南被美國課徵46%關稅，副總理第一時間就叫業者暫時不要出貨美國，因為貨物一進關就要被課稅，立即趕赴美國並爭取延緩45天，反觀賴政府提出的策略無法發揮作用，而且若對美國畜牧等貨物零關稅，勢必嚴重衝擊我國的產業，且也會面臨歐盟、日本、紐西蘭、澳洲等國家要求比照，可見政府的政策雜亂無章。

謝龍介表示，台積電是台灣重要的籌碼，但川普還沒發布課徵高關稅，台積電就先一步去投資，而賴清德之前也說，除台積電去投資，聯電以及周邊產業也要去投資，手中的籌碼已提早用光。謝龍介指美國鎖定的最大對象是中國大陸，但因大陸不賣抖音，延75天，時間到了，大陸還是不賣，川普又延75天，並說，抖音賣，關稅就可談。可惜，我們的籌碼愈來愈少，連外匯存底超過90%都是美債，因此，賴政府所祭出的策略無法打動川普的心。

謝龍介認為，美國視商場如戰場，是不會有所同情的，因此，外交上黑白臉都要會唱，投審會可幫忙踩剎車，和川普叫板。

謝指連日來許多業者訴苦，反映在產業上奮鬥數十年，即使沒做了，第二代吃飯仍沒問題，但不捨的是員工，若高關稅持續就是不出貨，放無薪假，然後關門、失業，盡自己的能力幫忙，最後只能情感支持。

謝龍介說，目前業者的因應，是聯絡下單人，談高關稅下，各自負擔的比率，若利潤只有8%，即使要各自負擔一半的關稅也受不了。過去，業者都是跑在政府前面，但這次突如其來的衝擊，業者已無法獨自因應，需要政府帶領，突破困境。

目前的內閣非財經內閣，謝龍介建議，行政院長卓榮泰已完成階段性任務，應該功成身退，賴政府應成立財經內閣，無縫接軌，迎戰美國高關稅的挑戰。

川普 關稅

延伸閱讀

影／藍白立委邀閣揆到立院報告 柯建銘：川普在搞「全球大罷免」

柯建銘：川普在搞全球大罷免 台灣應同行對抗共產主義

朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

川普關稅政策可能會適得其反 景順：應繼續投資亞洲市場

相關新聞

美國高關稅衝擊！桃竹竹苗首長與業者敲定10日座談 張善政親主持

因應美國提高對台關稅，桃園市長張善政昨致電竹竹苗首長共商策略。市府今表示，4縣市預計10日舉辦座談會，由張親自主持，新竹...

美國高關稅衝擊產業叫苦 謝龍介建議投審會踩剎車叫板川普

美國對台灣課徵32%高關稅，業者哀鴻遍野，國民黨立委謝龍介指出，總統賴清德祭出的策略，發揮不了作用，而且也把可用的籌碼玩...

批賴總統談判錯誤、無底線 朱立倫10日晚邀藍縣市首長開會

美國總統川普提對等關稅，將對台灣課稅32%，衝擊台灣出口製造產業。行政院長卓榮泰日前宣布將補貼880億，國民黨主席朱立倫...

川普高關稅...廠商慘遭棄單 盧秀燕拋6大方案因應

川普的高關稅大刀，清明連假期間已有廠商受波及。台中市長盧秀燕今宣布6大對策，包括中市府一周內針對各產業的美方訂單情形完成...

關稅風暴來襲 高雄螺絲業抱怨「美國客戶出貨喊停」

美國總統川普對台課徵32%對等關稅，美國市場占出口92%的高雄螺絲螺絲、螺帽等扣件業首當其衝，立委邱議瑩今天拜會台灣螺絲...

川普關稅衝擊 屏東蝴蝶蘭受影響…業者：看政府談判結果

美國川普對台灣課徵32％高關稅，衝擊產業，屏東蝴蝶蘭出口受影響，占近五成。屏東縣蘭花業者、台灣蘭花產銷發展協會副理事長許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。