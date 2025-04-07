美國高關稅衝擊產業叫苦 謝龍介建議投審會踩剎車叫板川普

美國對台灣課徵32%高關稅，業者哀鴻遍野，國民黨立委謝龍介指出，總統賴清德祭出的策略，發揮不了作用，而且也把可用的籌碼玩完了，建議重組財金內閣因應。認為國與國之間的交手也應有人唱黑臉，建議投審會踩剎車，和川普叫板。

謝龍介說，越南被美國課徵46%關稅，副總理第一時間就叫業者暫時不要出貨美國，因為貨物一進關就要被課稅，立即趕赴美國並爭取延緩45天，反觀賴政府提出的策略無法發揮作用，而且若對美國畜牧等貨物零關稅，勢必嚴重衝擊我國的產業，且也會面臨歐盟、日本、紐西蘭、澳洲等國家要求比照，可見政府的政策雜亂無章。

謝龍介表示，台積電是台灣重要的籌碼，但川普還沒發布課徵高關稅，台積電就先一步去投資，而賴清德之前也說，除台積電去投資，聯電以及周邊產業也要去投資，手中的籌碼已提早用光。謝龍介指美國鎖定的最大對象是中國大陸，但因大陸不賣抖音，延75天，時間到了，大陸還是不賣，川普又延75天，並說，抖音賣，關稅就可談。可惜，我們的籌碼愈來愈少，連外匯存底超過90%都是美債，因此，賴政府所祭出的策略無法打動川普的心。

謝龍介認為，美國視商場如戰場，是不會有所同情的，因此，外交上黑白臉都要會唱，投審會可幫忙踩剎車，和川普叫板。

謝指連日來許多業者訴苦，反映在產業上奮鬥數十年，即使沒做了，第二代吃飯仍沒問題，但不捨的是員工，若高關稅持續就是不出貨，放無薪假，然後關門、失業，盡自己的能力幫忙，最後只能情感支持。

謝龍介說，目前業者的因應，是聯絡下單人，談高關稅下，各自負擔的比率，若利潤只有8%，即使要各自負擔一半的關稅也受不了。過去，業者都是跑在政府前面，但這次突如其來的衝擊，業者已無法獨自因應，需要政府帶領，突破困境。

目前的內閣非財經內閣，謝龍介建議，行政院長卓榮泰已完成階段性任務，應該功成身退，賴政府應成立財經內閣，無縫接軌，迎戰美國高關稅的挑戰。