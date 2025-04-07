傾聽建言、祭四大方案 侯友宜7日召開產業發展諮詢委員會

因應美國關稅政策變動對產業帶來衝擊，新北市府7日召開今年度第1次產業發展諮詢委員會，由新北市長侯友宜親自主持傾聽業界心聲，掌握企業實際需求。侯市長強調，面對嚴峻的國際經貿情勢，市府會與企業並肩作戰，並提供即時、有效率的行政協助，助力企業渡過這次關稅困境。

侯友宜表示，新北作為全國最重要的製造業重鎮，電子資訊、機械設備、金屬製品等產業深受此次關稅衝擊。為瞭解產業實際需求，經發局第一時間就已盤點轄內企業受影響情形。

同時，為協助企業布局全球市場，降低對單一國家的依賴，今年3月27日也由陳純敬副市長率團參加波蘭洽商會，也至土耳其及荷蘭進行產業交流，並領先全國在德國漢諾威工業展設立「新北館」，不僅深化科技產業供應鏈，更成功打開國際曝光，為企業創造新契機、新藍海。

侯市長指出，面對美國對台關稅政策的挑戰，新北市政府即刻啟動「四大行動方案」，全力協助在地企業因應衝擊、穩定營運。

第一，市府跨局處整合資源，成立「關稅因應專案小組」，由經發局成立「企業紓困小組」，提供一站式服務，協助企業即時諮詢並對接中央資源，同步由農業局為首組成「穩定物價小組」，嚴守物價穩定，並由勞工局組成「勞工就業穩定小組」，輔導廠商，及早因應，嚴防企業無薪假或大量裁員。

第二，加碼開拓多元市場，針對受影響廠商加碼參展補助，並於採購商洽會邀請低關稅國家買主來台，協助企業鏈結全球產業鏈。

第三，由本府相關局處辦理市場分析與法規課程，協助中小企業掌握趨勢，強化中小企業應變能力。

第四，提供「信保貸款利息補貼」，減輕企業資金壓力，穩定營運動能。新北市將持續與產業站在一起，以行動支撐企業穩健前行。

經發局說明，新北市政府已積極協助企業拓展海外多元市場，成效斐然。自102年起舉辦「國際採購商洽會」，累計邀集678家國際買主、辦理8,025場洽談，創造約970億元商機。2015年至2024年間，參展補助計畫也協助逾2,400家廠商，核定補助逾7,200萬元，帶動超過272億元產值。此外，市府推動出口拓銷計畫，已協助305家企業進軍19國，舉辦逾7,660場媒合會，創造逾100億元出口成果，展現推動產業國際化的實質成效。

侯市長強調，面對目前艱困的國際情勢與貿易挑戰，台灣必須先穩定內部，解決電力、缺工與人才斷層等問題，提升自身競爭力。此外，政府應主動與美方積極協商，針對關稅與市場議題尋求對話，最關鍵的是政府與民間齊心協力，守護台灣企業在全球供應鏈核心的位置，新北會陪伴企業突破困境，走出新局，讓世界看見台灣產業的韌性與競爭力。