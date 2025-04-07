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美國關稅衝擊 桃園市工業會盼市府反映3建言

中央社／ 桃園7日電

因應美國關稅衝擊，桃園市經發局今天拜會桃園市工業會，工業會盼透過市府向中央反映3建言，分別是向美方爭取合理關稅、避免銀行抽銀根、紓困範圍需涵蓋供應鏈相關企業。

桃園市政府經濟發展局發布新聞稿表示，面對美國對等關稅震撼，桃園市立即成立「關稅衝擊聯合因應小組」，經發局今天也與桃園市工業會進行對談。

經發局指出，工業會在對談中提到，中央政府應與美方交涉爭取合理關稅，且應避免各國關稅差距，進而影響台灣企業出口競爭力。

其次，面臨關稅壁壘，政府應給予企業更多金融支持，如貸款利率降低、利息補貼等，避免銀行雨天收傘的抽銀根行為，尤其近幾年投資成立的新創事業，更需要政府的支持。

再者，桃園市有許多企業屬於供美商品供應鏈一環，這些企業都受美國關稅影響營業，中央政府資源及補助應納入供應鏈相關企業，而非僅是針對出口終端產品。

經發局表示，市府除啟動實地訪視之外，也將同步以電話聯繫相關公協會，例如中小企業協會等，持續彙整業者反映的相關建議，儘速提供中央參考，一起面對關稅衝擊。

川普 關稅

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